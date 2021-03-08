Еще одна смертельная авария произошла утром 8 марта в Самарской области

Самара, 8 марта. Смертельная авария произошла утром 8 марта в Красноярском районе области. Автомобиль «Ларгус», следовавший по обводной дороге Самары, вынесло на встречную полосу, где легковушка столкнулась с грузовиком «Скания». От удара пассажир «Ларгуса» погиб, водитель госпитализирован.

Эта авария стала второй за утро в Самарской области, унесшей человеческие жизни. Тремя часами ранее происшествия на обводной дороге жуткое столкновение кроссовера с грузовиком произошло на автотрассе между поселком Волжский Красноярского района и селом Курумоч Волжского района. В аварии погибли 7 человек.

В селе Курумоч и на территории Волжского района объявлен траур, а власти региона заявили, что семьям погибших будет оказана материальная помощь.