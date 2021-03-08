«Всеобщую мобилизацию» коммунальщиков объявили в Самаре

Самара, 8 марта. В областном центре не стали дожидаться начала метелей, а сообразно прогнозу синоптиков заранее вывели на улицы рабочих и снегоуборочную технику. В общей сложности 370 машин и 2269 человек, как рапортуют городские службы, уже днем 8 марта приступили к работе по очистке проезжих частей, тротуаров, общественных пространств.

Кроме того, 70 механических средств и 1788 рабочих трудятся во дворах. А полторы сотни человек, распределенные в 54 бригады, были заняты днем очисткой скатных крыш. Этот вид работ назван приоритетным, особенно после несчастного случая на днях, когда глыба льда, сорвавшаяся с крыши дома на проспекте Карла Маркса, причинила вред здоровью 10-летнего школьника.

Городские власти сообщают, что накануне от снега было очищено более 200 крыш, и их состояние постоянно мониторится как управляющими компаниями, так и административными комиссиями.

В ночь на 9 марта на дороги выйдут 298 единиц уборочной техники и 116 рабочих. Будет проводиться как расчистка, так и противогололедная обработка проезжих частей, тротуаров, остановочных пунктов.