Жен миротворцев, а также участниц войны поздравили в Самарской области

Самара, 8 марта. Из штаба Центрального военного округа, расположенного в Екатеринбурге, в самарский регион была откомандирована комплексная группа вместе с главным окружным ансамблем песни и танца. Здесь в поселке Рощинском базируется 15-я отдельная миротворческая бригада, которая сейчас выполняет свою миссию в Нагорном Карабахе. Специально для жен военнослужащих и было подготовлено выступление.

С поздравительной речью к ним обратился заместитель командующего войсками генерал-майор Рустам Миннекаев. Ансамбль исполнил патриотические и народные песни и танцы, а также классику от русских композиторов.

Кроме того, спецбригада посетила женщин-ветеранов Великой Отечественной войны. По месту жительства они принимали поздравления, а затем из окна наблюдали за тем, как в их честь военный ансамбль проводит мини-парад и исполняет полюбившиеся песни.

Так, в числе тех, к кому заходили гости, — 97-летняя Нина Дешковец, награжденная медалями «За боевые заслуги», «За оборону Советского Заполярья», «За победу над Германией», «За победу над Японией». А Любовь Егорова, чей парадный костюм украшают медаль «За доблестный труд во время войны» и юбилейные награды, уже отметила 100-летний юбилей. Принимала поздравления и парад в свою честь и 86-летняя Галина Стаканова, инвалид войны.

Ранее ФАН сообщал о проведенных в Самаре маршах военнослужащих и юнармейцев в рамках акции «Километр красоты».