8 марта в Самаре: четыре «километра красоты» и розы от губернатора

Самара, 8 марта. В преддверии Международного женского дня и непосредственно в праздник на улицы населенных пунктов области вышли десятки волонтеров, которые дарили цветы женщинам. К акции «Цветы от губернатора» присоединились и многие депутаты и чиновники различных уровней власти, представители общественных организаций.

Реакция представительниц прекрасного пола на улицах была однозначно позитивной. Многие выложили фотографии вручения в соцсетях — не только на личных страницах, но и в городских пабликах.

Вручали цветы девушкам и женщинам и на железнодорожном вокзале Самары. Желающие могли тут же запечатлеть себя с цветами в специально обустроенной фотозоне.

Сам глава региона Дмитрий Азаров записал видеообращение в честь праздника 8 Марта, в котором особенно подчеркнул заботу о материнстве и семье.

«Самое главное, что подвластно только женщине, — давать жизнь. Это бесценный дар материнства, перед которым преклоняемся мы, мужчины. Для каждого человека семья – это главная, базовая ценность, и поэтому поддержка семьи, создание условий для ее благополучия и развития всегда остаются в приоритете властей всех уровней. По инициативе Президента России Владимира Владимировича Путина в стране реализуются национальные проекты, направленные на сбережение народа, повышение уровня и качества жизни наших граждан. Комплекс мер поддержки семей предложен главой государства в Послании. В нашем регионе действуют дополнительные меры поддержки семей с детьми, защиты матери и ребенка. С начала года мы вручаем подарочные наборы для первенцев «Наше сокровище». Мы и впредь будем стремиться к тому, чтобы каждая семья чувствовала поддержку и защиту», — заявил губернатор.

Кроме того, в регионе, как и по всей стране, были организованы шествия в рамках всероссийской акции «Километр красоты». Военнослужащие и юнармейцы маршировали по городским пространствам и также вручали встреченным девушкам цветы.

В Самаре таких «километров красоты» было целых четыре. Шествия прошли по недавно обустроенному бульвару на улице Авроры, затем по периметру площади Куйбышева — крупнейшей в Европе, по волжской набережной и по пешеходной улице Ленинградской.

Сегодня ряды юнармейцев и военнослужащих #СО праздничными колоннами прошли по нескольким маршрутам????:#КилометрКрасоты#ВамЛюбимые#ЦветыотГубернатора @D_Azaroff в сквере на ул.Авроры, по периметру площади им.Куйбышева, по набережной вдоль Волжского пр-та, по ул.Ленинградской????. pic.twitter.com/7fSAMOva4H — Департамент информационной политики (@SamRegion_Press) March 8, 2021

Ранее ФАН сообщал о том, что депутат Самарской губернской думы Сергей Войтенко поздравил женщин-коллег песней собственного сочинения.