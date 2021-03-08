«Матрешек» на стрелке рек Волги и Самары возведут с помощью облигаций

Самара, 8 марта. Инфраструктурные облигации будут выпущены под застройку исторической части областного центра. В первую очередь, речь об освоении территории стрелки рек Волги и Самары.

Справка ФАН: в настоящее время местность, где исторически была возведена крепость Самара, являет собой неухоженную территорию с пустырями, складскими, производственными и торговыми помещениями. Здесь располагаются грузовой порт, рынок стройматериалов, два небольших торговых центра и несколько старых многоквартирных жилых домов. Плюс огороженная территория, на месте которой был один из крупнейших в Поволжье элеваторов. Здание элеватора снесено несколько лет назад, а за забор и колючую проволоку без особых проблем регулярно проникают участники разного рода городских квестов.

Несколько лет назад эта местность рассматривалась в качестве варианта размещения стадиона к чемпионату мира по футболу. Но при реализации такого проекта остро вставали бы вопросы и геодезические, и логистические, и земельных отношений. В итоге стадион построен на месте бывшего федерального радиоцентра.

А на стрелке двух рек планируется обустроить общественные пространства, «изюминкой» которых будут восемь зданий в форме матрешек, символизирующих Волгу и ее основные притоки. Реализовывать столь масштабный проект предполагается по большей части на федеральные деньги.

Но к финансированию хотят привлечь и коммерческие структуры — как крупные корпорации, так и частных инвесторов. Именно для этой цели и собираются выпустить облигации.

«Нужен поток внешних инвестиций. Инструментом здесь могут стать инфраструктурные облигации», — объявил министр строительства Самарской области Евгений Чудаев на встрече с региональными депутатами.

В федеральный центр Самарская область отправила две заявки на финансирование строительства на общую сумму около двух миллиардов рублей. Всего же «реновация» исторического центра Самары оценивается специалистами приблизительно в 25 миллиардов.

Ранее ФАН сообщал о подготовке в Самаре проекта строительства новой станции метро.