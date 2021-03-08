Стало известно, где в Самаре поставят памятник хозяину «дачи со слонами»

Самара, 8 марта. В этом году в регионе будут праздновать 150-летие со дня рождения Константина Головкина — купца, художника, мецената, основателя Самарского художественного музея. К этой дате в областной столице появится памятник деятелю культуры.

150-летию Константина Головкина будет посвящен и «ВолгаФест — 2021», к событию будет приурочен и ряд других культурных мероприятий: парад ретро-автомобилей, велопробег, парусная регата, различные выставки и мастер-классы и др.

Провели оргкомитет празднования 150-летия К.Головкина. Множество ярких идей, которые начинают обретать реальные очертания: выставки, уроки, велопробег, парусная регата, Волгафест и пр. Уже в марте Союз архитекторов будет объявлять конкурс на памятник этому выдающемуся человеку pic.twitter.com/In40FtQgtJ — Александр Хинштейн (@Khinshtein) March 5, 2021

Как сообщил депутат Госдумы от самарского региона Александр Хинштейн, памятник Константину Головкину, скорее всего, будет установлен возле дома, где он жил. Но речь, как выяснил ФАН, идет не о загородной усадьбе купца (легендарная «дача со слонами» на берегу Волги, ныне находящаяся в городской черте), а о доме по адресу: улица Ленинградская, 34 (между улицами Фрунзе и Куйбышева).

Бюджетные деньги в установку памятника, как пояснил депутат, вкладываться не будут. Благодаря пожертвованиям уже собрана примерно половина требуемых средств и переведена на счет Союза архитекторов. В ближайшие дни в этой организации будет объявлен конкурс на лучший эскиз памятника.

Ранее ФАН сообщал, что представители бизнеса готовы профинансировать воссоздание в Самаре памятника императору Александру II.