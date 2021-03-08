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Стало известно, где в Самаре поставят памятник хозяину «дачи со слонами»

Стало известно, где в Самаре поставят памятник хозяину «дачи со слонами»

Самара, 8 марта. В этом году в регионе будут праздновать 150-летие со дня рождения Константина Головкина — купца, художника, мецената, основателя Самарского художественного музея. К этой дате в областной столице появится памятник деятелю культуры.

150-летию Константина Головкина будет посвящен и «ВолгаФест — 2021», к событию будет приурочен и ряд других культурных мероприятий: парад ретро-автомобилей, велопробег, парусная регата, различные выставки и мастер-классы и др.

Как сообщил депутат Госдумы от самарского региона Александр Хинштейн, памятник Константину Головкину, скорее всего, будет установлен возле дома, где он жил. Но речь, как выяснил ФАН, идет не о загородной усадьбе купца (легендарная «дача со слонами» на берегу Волги, ныне находящаяся в городской черте), а о доме по адресу: улица Ленинградская, 34 (между улицами Фрунзе и Куйбышева).

Бюджетные деньги в установку памятника, как пояснил депутат, вкладываться не будут. Благодаря пожертвованиям уже собрана примерно половина требуемых средств и переведена на счет Союза архитекторов. В ближайшие дни в этой организации будет объявлен конкурс на лучший эскиз памятника.

Ранее ФАН сообщал, что представители бизнеса готовы профинансировать воссоздание в Самаре памятника императору Александру II.

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