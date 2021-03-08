Стала известна дата прощального матча Сергея Корниленко за «Крылья Советов»

Самара, 8 марта. Как стало известно ФАН, прощальный матч Сергея Корниленко за «Крылья Советов» состоится, скорее всего, 8 мая. Это будет последняя домашняя игра самарской команды в сезоне 2020/2021. «Крылья» примут в матче 41-го тура первенства ФНЛ «Краснодар-2».

Корниленко, которому сейчас 37 лет, выступал за «Крылья Советов» с 2011 по 2019 годы, проведя за команду 203 матча и забив 56 мячей в ворота соперников. В послужном списке форварда также 78 матчей и 17 голов за национальную сборную Белоруссии.

Получив травму в одной из игр за самарскую команду, футболист вскоре перешел на тренерскую деятельность, а прошедшим летом по инициативе губернатора Дмитрия Азарова занял пост спортивного директора клуба.

За 10 лет, проведенных в «Крыльях», Корниленко стал любимцем местных болельщиков, поэтому идея прощального матча витала в воздухе. Чтобы это стало возможным, накануне возобновления сезона Сергей был внесен в заявку в качестве игрока. Поспособствовал этому и тот факт, что белорусы вновь перестали считаться в российском футболе легионерами, соответственно, лимит на иностранцев (в ФНЛ это 4 игрока) не был нарушен.

Для внесения в заявку с футболистом должен быть оформлен контракт, в котором со стороны клуба ставит подпись спортивный директор. Таким образом, Сергей Корниленко заключил контракт… сам с собой.

«Это были самые короткие переговоры о контракте в моей жизни», — со смехом прокомментировал ситуацию сам спортивный директор, он же теперь и снова футболист.

Спортивный директор @fckssamara Сергей Корниленко подписал последнего новичка нашей команды в это трансферное окно. Им стал известный белорусский форвард, ранее уже выступавший за наш клуб ???????? pic.twitter.com/HLEQn3PFik — ПФК Крылья Советов (@fckssamara) February 27, 2021

Сергей Корниленко, как и полагается действующему игроку, прошел углубленное медицинское обследование и приступил к тренировкам с командой.

«Предполагается, что я выйду на поле во втором тайме. Может быть, на 10–20 минут, а может, и на все 45. Посмотрим, в какой буду форме и на сколько хватит. Хочется не отбывать номер, а сыграть полноценно. Если получится забить — хорошо», — поделился планами футболист.

На пресс-конференции после разгромной победы «Крыльев Советов» над столичным «Чертаново» 5:0 в очередном матче первенства ФНЛ главный тренер самарской команды Игорь Осинькин объяснил, зачем Корниленко решил тренироваться на равных со всеми.

«Он же здесь был легендой. И он не может даже на пять минут выйти совсем неподготовленным, разобранным. Все то, что он здесь делал, это было в том числе ради зрителей, с которыми у него прекрасный контакт. И он не может предстать перед ними слабым. Он был здесь сильным, по-настоящему важным и нужным футболистом. И если он выйдет даже на какое-то время, он должен соответствовать своему имени», — пояснил специалист.

В настоящий момент «Крылья Советов» возглавляют турнирную таблицу Футбольной национальной лиги, опережая ФК «Нижний Новгород» на 2 очка, ФК «Оренбург» — на 4 очка, а столичное «Торпедо» — на 7 баллов.

Кроме того, самарская команда — единственный из коллективов ФНЛ, пробившийся в четвертьфинал Кубка России. На этой стадии соревнований 7 или 8 апреля «Крылья» сыграют дома против московского «Динамо».

«Легким для нас этот матч точно не будет», — прокомментировал жеребьевку главный тренер столичной команды Сандро Шварц, заявив, что слышал об игре «Крыльев» в этом сезоне много хорошего.

В свою очередь, Игорь Осинькин отметил, что «Крылья» и «Динамо» схожи по построению игры, кроме того, в обеих командах много молодых игроков.

«Мне нравится подход и мировоззрение всех, кто влияет на игру в «Динамо». В первую очередь, тренер, спортивный директор. Они не боятся доверять молодым, они ставят очень быстрый, агрессивный, атакующий футбол. Может быть, в чемпионате они не наберут какие-то очки, но это игра, которая нравится зрителям. Это игра, которая будет влиять на развитие футболистов, они будут прибавлять. Мы сами смотрим похожим образом, во всяком случае, хотим смотреть на футбол под таким же углом», — поделился своим мнением о будущем сопернике главный тренер «Крыльев», признав в то же время, что «Динамо» — безусловный фаворит в их паре.

Тем временем стало известно, что новичок «Крыльев» португалец Рикарду Алвеш наконец оформил российскую визу и присоединился к тренировкам самарской команды.