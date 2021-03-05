Депутат Самарской губернской думы сыграл на баяне женщинам-коллегам

Самара, 5 марта. Последний рабочий день перед праздничными выходными в Самарской губернской думе оказался музыкальным. Депутат Сергей Войтенко вышел к трибуне с баяном и сыграл на музыкальном инструменте, а также спел песню собственного сочинения «Просто надо любить».

Видеозапись с заседания думы опубликовал в своем твиттер-аккаунте другой депутат — Михаил Матвеев. Судя по тому, что зал активно подпевал, эту песню в областном законодательном собрании знают и любят.

Сейчас в Губернской Думе. pic.twitter.com/vxRp5XAZdH — Михаил Матвеев (@tweet_matveev) March 5, 2021

Сергей Войтенко — баянист-виртуоз, лауреат огромного множества конкурсов, композитор, автор песен, заслуженный артист Самарской области, художественный руководитель фестиваля «Виват, баян!» Неоднократно выступал на мероприятиях высшего правительственного уровня, в том числе за рубежом.

Под постом Михаила Матвеева развернулась дискуссия, в ходе которой депутат продемонстрировал, что женщинам-депутатам были подарены также шампанское, коробки конфет и букетики мимоз.

Ранее депутат Михаил Матвеев в своих соцсетях показал модель памятника Александру II в кабинете его коллеги Александра Милеева.