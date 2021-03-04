Самарские инвалиды получат помощь в метро, если предупредят заранее

Самара, 4 марта. Правительство региона внесло изменения в Правила пользования метрополитеном на территории области. В нормативный акт внесен пункт, касающийся лиц из числа инвалидов, которым требуется помощь и сопровождение при пользовании метро.

Суть дополнения к Правилам состоит в том, что инвалиды должны заранее уведомить службы метрополитена о своем намерении воспользоваться этим видом городского транспорта. Для этого предлагается позвонить по телефону или оставить заявку на официальном сайте метрополитена. В заявке нужно указать, на какой станции человек собирается садиться в метро, на какой выходить и в какое время это будет происходить.

Телефон, как следует из постановления, можно узнать на сайте либо на входе в подуличные переходы метрополитена. Предусмотрен и еще один вариант уведомления: представитель инвалида может обратиться к дежурному по станции.

По сведениям ФАН, в первоначальной редакции постановления предполагалось, что предупреждать перевозчика о своем визите в метро люди с ограниченными возможностями передвижения должны не менее чем за три часа. Проект вызвал возмущение различных общественных организаций. В частности, ОНФ ратовал за то, чтобы уменьшить время уведомления до 40 минут. В итоге ограничения по времени в тексте постановления не упомянуты вовсе.

Указанные изменения уточняют пункт 17 Правил пользования метрополитеном на территории Самарской области, в котором прописана обязанность перевозчика обеспечить услуги по проезду и перевозке ручной клади лиц из числа инвалидов.

При этом, как уточнил ФАН, сопровождение и оказание помощи пожилым людям, многодетным семьям, одиноким матерям с детьми и родителям с детьми до 10 лет входит в число услуг, которые перевозчик, не обязан, а «вправе» оказывать.

Вместе с тем обязанности пассажиров метрополитена насчитывают 33 пункта. За их нарушение, как следует из текста Правил, метрополитен может «расторгнуть договор перевозки». Вероятно, в переводе с юридических формулировок на бытовой язык это означает отказ пассажиру в пользовании метрополитеном.

Ранее ФАН сообщал о проекте возведения пассажирской канатной дороги из Самары через Волгу до села Рождествено.