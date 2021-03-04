Назван наиболее вероятный кандидат на пост мэра Тольятти

Тольятти, 4 марта. Николай Ренц, главврач тольяттинской больницы №5, выдвинут в качестве претендента на пост главы городского округа. Его кандидатуру одобрили все без исключения фракции Тольяттинской городской думы. Это позволяет предполагать большую вероятность избрания именно Ренца на пост главы города.

Должность мэра Тольятти стала вакантной 3 марта после ухода в отставку Сергея Анташева. Формально его уход с должности был добровольным, но не скрывалось, что работой Анташева были недовольны в руководстве регионом.

«От всех глав муниципалитетов, руководителей министерств и ведомств требуется постоянная включенность, необходимость трудиться в режиме 24/7. Такой ритм выдерживают не все», — прокомментировали отставку тольяттинского мэра в Правительстве Самарской области.

Справка ФАН: 61-летний Анташев, уроженец Саранска (впрочем, проживший и проработавший много лет именно в Тольятти), был ставленником прежнего губернатора Николая Меркушкина.

Николаю Ренцу 12 марта исполнится 65. В его биографии уже есть работа на руководящей должности в мэрии — в начале девяностых он три года был заместителем главы администрации города, а в самом начале тысячелетия на протяжении 8 лет трудился первым заместителем мэра Тольятти Николая Уткина. В горбольнице №5, находящейся под началом Ренца, в прошлом году был организован крупнейший в регионе ковидный госпиталь.

Кроме того, Николай Ренц возглавил региональный информационный центр по COVID-19, а в октябре 2020 года одним из первых сделал себе прививку от коронавируса, чтобы продемонстрировать ее безопасность.

Кандидатов в мэры Тольятти будет рассматривать конкурсная комиссия в составе 20 человек. 10 из них уже представлены городской думой, еще 10 будут названы губернатором. Прием заявок от претендентов продлится месяц — с 9 марта по 9 апреля.

Из всех поступивших заявок конкурсная комиссия отберет не менее двух для утверждения Тольяттинской городской думой. Причем комиссия вправе обозначить перед законодательным собранием свои предпочтения.

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