Самарский театр кукол переехал в здание дореволюционного ресторана «с кабинетами»

Самара, 28 февраля. Театр кукол, более 5 лет не имевший своего помещения, наконец переехал в новое здание. Точнее, здание старое, 1900 года постройки, но с большой историей и архитектурной ценностью. Строение было отреставрировано благодаря нацпроекту «Культура» и помощи коммерческих структур.

Справка ФАН: здание по улице Самарской, 95 построено по проекту М. Квятковского в стиле «модерн». Изначально в нем помещался ресторан «Аквариум» — самый шикарный в городе, с концертной сценой, «кабинетами» на втором этаже и электроснабжением от собственной электростанции, располагавшейся в одной из построек во дворе.

После свержения царя, еще при Временном правительстве, в марте 1917 года здание у владельцев отобрали и разместили в нем комитеты различных политических партий. После Октябрьской революции там осталась только большевистская партия.

В 1922 году здесь была образована первая пионерская дружина в Самаре, о чем рассказывала вывешенная на здании мемориальная табличка во все последующие периоды. С 1930 года в помещении сосуществовали ТЮЗ и театр кукол (а также детская библиотека) под общей вывеской «Дворец детей». Постепенно в здании остался только театр юного зрителя, а кукольный театр переехал в одноэтажное помещение бывшего кинотеатра «Смена», располагавшегося буквально в сотне метров, на улице Льва Толстого.

ТЮЗ на рубеже 80–90-х годов тоже съехал в другое здание, и тоже неподалеку — в бывший кинотеатр «Тимуровец». А памятник архитектуры рубежа XIX–ХХ веков остался ветшать без хозяев, так как отчаянно нуждался в реставрации, но средств на это требовалось очень много, и желающих в него вложиться долго не находилось.

В 2015 году было признано аварийным и здание театра кукол на улице Льва Толстого. Спектакли для маленьких зрителей давались на малой сцене театра оперы и балеты и по выездным площадкам. Благодаря нацпроекту «Культура» было принято решение отремонтировать историческое здание по улице Самарской, 95 и передать его театру кукол.

Помимо средств федерального бюджета, проект профинансировала компания «Транснефть-Приволга» — из миллиарда рублей средств, вложенных в реставрацию, нефтяники выделили примерно треть.

«Это был сложный проект, потому что здание является объектом культурного наследия, которое нужно было модернизировать под театр, сохранив его историческую ценность», — рассказал Дмитрий Бузлаев, генеральный директор АО «Транснефть-Приволга».

На фасаде театра восстановили исторические барельефы, утраченные при реконструкции здания в 70-х годах прошлого века. Внутри есть репетиционный зал и два концертных (на 250 и 50 мест соответственно), 9 гримерок, кафе-бар, мастерские и склады. Размеры фойе позволяют использовать его в качестве выставочной площадки.

«Не хватает даже слов, чтобы выразить то чувство благодарности и тот восторг, который испытываю не только я, как руководитель театра, но и наши актеры, бутафоры, швеи, которые получили новые сценические площадки, шикарные мастерские, новейшее оборудование. Теперь мы должны оправдывать возложенную на нас миссию: ставить новые яркие спектакли, чтобы радовать наших зрителей», — не скрывала эмоций Ольга Дикушина, директор театра кукол.

Первый спектакль в старом-новом здании посетили губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и недавно занявшая пост министра культуры региона Татьяна Мрдуляш.

«Я с рождения жил недалеко, на улице Некрасовской, и ходил сюда в театр юного зрителя, в театр кукол на Льва Толстого, — поделился воспоминаниями Дмитрий Азаров. — С детства знаю это здание. И у меня, как коренного жителя Самары, сердце кровью обливалось, когда видел, в какое состояние оно приходило. Это здание, совершенно роскошное, приняло театр кукол, у которого не было своего зала. И только на энтузиазме, на таланте руководителя театра держалось это искусство, нужное самым юным гражданам России, проживающим здесь, в Самаре и Самарской области. Наверное, у каждого человека бывают ощущения детского праздника, и сегодня такие ощущения есть у меня. Это историческое здание, которое могли бы потерять, мы вернули к жизни, дали ему вторую жизнь, и я этому очень рад».

Глава региона обратил внимание на эффективность нацпроекта «Культура», благодаря которому в области реставрируются исторические здания, а также ремонтируются сельские и районные дома культуры. В планах на 2021 год — капремонт десяти сельских ДК и строительство двух новых очагов культуры. Кроме того, при участии компании «Новатэк» планируется заново отстроить театр «Грань» в Новокуйбышевске.

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