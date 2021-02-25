Как до Китая: концессионеры презентовали проект канатной дороги через Волгу в Самаре

Самара, 25 февраля. Презентован очередной проект канатной дороги через Волгу из областного центра на правобережье. Но на этот раз все может быть серьезно. У проекта появились концессионеры.

Презентация состоялась в рамках Дней Франко-российской торгово-промышленной палаты в Самарской области. Концессионером готова выступить компания «ПОМА». Среди ее «кейсов» уже есть одна построенная канатная дорога через Волгу, связывающая города Нижний Новгород и Бор. А сейчас при участии этой компании строится первая в мире международная канатная дорога — через реку Амур из российского Благовещенска в китайский Хэйхэ.

Предполагается, что самарская «канатка» возьмет старт на Октябрьской набережной у «Ладьи» и «приземлится» на другом берегу Волги в селе Рождествено. Возможна промежуточная станция на острове Рождественский.

«Канатная дорога «Самарская Лука» может стать системообразующим элементом этого района Самарской области, повысив транспортную доступность для местных жителей и увеличив туристическую привлекательность. Мы готовы оказать содействие в виде частной концессионной инициативы, а также в виде выполнения всего требуемого объема работ для запуска канатной дороги», — заявил руководитель компании «ПОМА» Антон Чудаев.

Если этот проект будет осуществлен, то, помимо туристического значения, канатная дорога станет элементом сети общественного транспорта. Ведь сообщение Самары с Рождествено — многолетняя проблема, постоянно обостряющаяся в периоды ледостава на Волге.

Построить мост на правый берег не получится, ведь там находится Жигулевский заповедник — особо охраняемая природная зона. С запуском канатной дороги транспортная проблема в сообщении двух волжских берегов во многом решится.

«Мы рады, что в Самарскую область приходят инвесторы с амбициозными и масштабными проектами, реализация которых улучшит качество жизни наших граждан, повысит инвестиционную привлекательность всего региона в целом. Мы также готовы оказать инициаторам проекта необходимое содействие и помощь на всех этапах воплощения этих планов в жизнь», — заверил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Впрочем, часть проблем, наоборот, возникнет, и решать их придется в комплексе со строительством.

Так, увеличившийся туристический поток повлечет за собой, в частности, увеличение количества бытового мусора. А проблема утилизации отходов остро стоит в Рождествено уже долгое время и пока не решена. Свалку в заповеднике не обустроишь. Мусоросжигательный завод тоже не построишь. Пока есть проект мусоросортировочного комплекса, но встает вопрос логистики при вывозе отходов. Канатной дорогой их не перевезешь.

И это одна из целого ряда проблем, которые предстоит решить при одобрении проекта канатной дороги в заповедный район. В этой связи губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым и мэром Самары Еленой Лапушкиной принято решение о создании рабочей группы, в которую должны войти представители профильных министерств и ведомств — региональных и муниципальных.

Ранее ФАН сообщал о строительстве в Самарской области с опережающими темпами моста через реку Сок.