Самарский театр оперы и балета оштрафовали за корпоратив с участием детей

Самара, 25 февраля. Апелляционная инстанция оставила в силе решение суда о штрафе, выписанном Самарскому театру оперы и балета. Это отголоски скандальных осенних событий, завершившихся увольнением директора хореографического училища.

Мероприятие, о котором идет речь, как выяснил ФАН, проходило 15 октября 2020 года. В стенах огромного театра оперы и балеты (впрочем, на Малой сцене) предприниматель Артем Шишакин праздновал день рождения своей дочки, которой исполнилось три года.

В обширной культурной программе значилось и выступление воспитанниц Самарского хореографического училища. Причем в этот день юных балерин ради выступления на корпоративе освободили от занятий — якобы для «репетиции на Малой сцене театра оперы и балета». Причем без согласования с родителями. Так, во всяком случае, утверждали некоторые из них.

«Дети провели в душных гримерках и за кулисами пять часов в масках. Они что, крепостные актрисы? Почему они должны танцевать в угоду каким-то дядям, тетям? Перед выпивающей и закусывающей публикой?» — возмущалась одна из родительниц в комментариях к посту Артема Шишакина в Instagram.

Руководитель Школы театрального искусства Михаил Нейштадт подтвердил, что дети на дне рождения выступали, но опроверг сведения о мучительных условиях ожидания.

«Дети выступали 20 минут. Это была маленькая часть большого концерта на дне рождения прекрасной девочки. То, что говорят о душных гримерках, неправда. Дети в этих гримерках и прежде готовились к выступлениям. В гримерках работают батареи, чтобы артисты не замерзли», — выступил с отповедью Михаил Нейштадт.

Тем не менее сам факт привлечения детей к выступлению на частном корпоративе привлек внимание депутата Госдумы Александра Хинштейна, который, в свою очередь, поставил в известность о случившемся губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Была инициирована прокурорская проверка, а директор хореографического училища Регина Молошник лишилась своей должности приказом теперь уже бывшего министра культуры региона Бориса Илларионова.

В отношении же ГБУК «Самарский академический театр оперы и балета» было вынесено судебное решение. Как из него следует, государственное бюджетное учреждение, коим является театр, не вправе было заключать договор на проведение частной вечеринки без согласия министерства имущественных отношений Самарской области. Учреждение было оштрафовано судом на 7,5 тысяч рублей.

Несмотря на незначительную сумму штрафа, генеральный директор театра Сергей Филиппов (ранее, кстати, побывавший в должности министра культуры Самарской области) попытался его оспорить. По его мнению, учреждение имело право оказывать услуги по проведению культурно-массовых мероприятий в том числе сверх установленного государственного задания. Однако апелляционная инстанция не сочла эти доводы убедительными и оставила решение о штрафе в силе.

Добавим, что скандальный корпоратив проходил в разгар действия ограничений на проведение культурно-массовых мероприятий в связи с пандемией коронавируса. Впрочем, этот факт не стал предметом разбирательства в каких-либо инстанциях.

Ранее ФАН сообщал о том, что новый министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш вместе с губернатором и гендиректором Третьяковской галереи осмотрела ход строительства филиала Третьяковки в Самаре.