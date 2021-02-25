«Связанные одним кодом»: в Самаре осмотрели строительство филиала Третьяковки

Самара, 25 февраля. Губернатор Дмитрий Азаров осмотрел ход строительства филиала Третьяковской галереи. Об этом глава региона написал в своем Instagram-аккаунте. Стройку посетили также генеральный директор Третьяковки Зельфира Трегулова и ее недавний заместитель, а с недавних пор​ министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш. Филиал музея откроется в здании Фабрики-кухни на улице Ново-Садовой.

«Для меня как для коренного жителя Самары, особенно ценно, что у нас в регионе появится филиал Третьяковской галереи», — написал Дмитрий Азаров.

Сообщается, что работы по реставрации уникального здания ведутся круглосуточно. В настоящий момент уже завершено усиление фундамента, рабочие приступили к установке внутренних инженерных систем и отделке помещений.

«Как только потеплеет, начнут приводить в порядок фасад. Цель – в этом году завершить работы и уже в начале 2022 года открыть филиал для жителей и гостей области. Пока идет реставрация, формируем команду из наших, самарских специалистов, которые будут организовывать культурные события. В будущем получится творческий и музейный кластер мирового уровня: помимо выставочных залов откроем медиатеку, студии, лекторий и кинозал», — сообщил губернатор.

Отдельная тема: благоустройство прилегающей территории. В настоящий момент сквер Памяти борцов Революции находится в подзапущенном состоянии. Там предполагается обновить памятную стелу, высадить новые деревья и кустарники. А рядом обустроить совершенно новое для Самары пространство — так называемый «Сад баланса».

Идея такого сада — воплощение концепции постиндустриального мира. В частности, планируется обустроить дождевой пруд, вода в который зимой будет поступать из водопровода, а летом — естественным образом, из дождеотводов. При этом очищаться вода должна с помощью специальных растений.

«Благоустроим прилегающую территорию, в том числе фасады домов и дороги, чтобы окружающее пространство сочеталось с филиалом и было «прошито» единым культурным кодом», — такую концепцию обозначил губернатор.

В комментариях под постом жители Самары отзываются об этих планах в целом благожелательно.

«Наконец-то здание обретет жизнь! Я также коренная жительница Самары, и считаю очень ценным такое решение! Самара должна развиваться, Самара очень красивый город, старинный, со своим стилем и характером!» — пишет жительница города по имени Инесса.

«Всю жизнь живу в этом районе, начиная с раннего детства, и за последние 30 лет удрученно наблюдала, как Фабрика-кухня, проспект Масленникова и прилегающая территория приходили в жуткое состояние, а ведь это был «городской Бродвей» в свое время. Это просто прекрасно, что сейчас Фабрика приобретает новую культурную, интересную и очень нужную жизнь. А с ней и окружающее пространство изменится на благо всего города! Это здорово!» — высказывает свое мнение самарчанка Светлана Куликова.

Впрочем, в комментариях к этому посту появилась и масса обращений к губернатору с просьбой решить проблемы с отоплением и водоснабжением по конкретным адресам. В диалог вступили и представители ресурсоснабжающей компании.

Ранее ФАН сообщал о том, что архитектор Дмитрий Орлов представил публике эскизы здания нового речного вокзала в Самаре.