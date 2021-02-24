Поезда из Самары и Тольятти, отменные из-за коронавируса, возвращаются в расписание

Самара, 24 февраля. Ряд поездов, отмененных в 2020 году из-за падения пассажиропотока в связи с пандемией COVID-19, возвращается в расписание. В их числе составы, проходящие через самарский регион.

В частности, как стало известно ФАН, в апреле возобновляется движение с периодичностью через день поезда 59/60 Новокузнецк — Кисловодск. Маршрут пролегает через Новосибирск, Омск, Курган, Челябинск, Уфу, Самару, Сызрань, Саратов, Волгоград, Сальск, Минеральные Воды. В первый рейс из Новокузнецка поезд отправится 1 апреля, из Кисловодска — 5 апреля.

Поезд 65/66 Москва (Казанский вокзал) — Тольятти будет курсировать ежедневно с 11 марта из столицы и с 12 марта из Автограда. Маршрут проходит через Рязань, Рузаевку, Сызрань, Жигулевск.

Фирменный скоростной поезд 109/110 «Дневной экспресс» сообщением Самара — Сызрань — Кузнецк — Пенза уже вернулся в расписание с 19 февраля. Правда, его курсирование в течение весны будет нерегулярным — от одного до трех раз в неделю, в разные периоды.

В феврале восстановлено и движение поезда 131/132 Орск — Москва. Составы уже ходят ежедневно через Оренбург, Самару, Сызрань, Пензу, Ряжск, Рязань.

Ранее ФАН сообщал о намерении властей самарского региона возобновить пригородное железнодорожное сообщение по маршрутам Сызрань — Инза и Сызрань — Кузнецк.