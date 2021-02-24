Подъезд к Самаре от федеральной трассы расширят до трех полос в каждую сторону

Самара, 24 февраля. «Дочка» Росавтодора Федеральное управление автомобильных дорог «Большая Волга» заказало проект реконструкции участка трассы М5 «Урал». Речь идет о 12 километрах, соединяющих въезд в городскую черту Самары и развязку в районе села Новосемейкино, где дорога соединяется с «основной» трассой «Урал» Москва — Челябинск.

Проектом должно быть предусмотрено расширение проезжих частей до трех полос в каждую сторону, а также обустройство надземного пешеходного перехода в районе гостиницы «Моя».

Справка ФАН: в настоящее время подъезд к Самаре от трассы М5 представляет собой две проезжие части по две полосы в каждую сторону. Проезжие части разделены газоном и отбойниками. И если выезд из города не представляет на этом участке особой сложности, то на въезде очень часто возникают заторы. По воскресеньям в летний период пробка нередко растягивается на 10 километров, начинаясь от Новосемейкино.

Образованию заторов способствуют несколько ключевых факторов, и все они сосредоточены на последних двух километрах дороги, уже в городской черте. Во-первых, большой трафик вливается в трассу с развязки, ведущей от микрорайона Крутые Ключи и торгового центра «Мега». Во-вторых, поток тормозят два светофора, один из которых — в районе гостиницы «Моя» — служит исключительно для перехода пешеходов.

Плюс иногда искусственно сужает дорогу мобильный пост ГАИ у микрорайона «Новая Самара». Одно из этих препятствий и предполагается устранить, построив надземный переход в районе гостиницы с последующим удалением светофора. Еще один пешеходный мост планируется обустроить чуть дальше, в поселке Мехзавод, где дорога уже переходит в шестиполосное Московское шоссе.

Согласно сведениям, опубликованным на портале госзакупок, проект капремонта трассы за 13 миллионов рублей взялось сделать проектно-конструкторское бюро «Перспектива». Готовый документ «Большая Волга» должна получить на руки к концу октября.

По информации ФАН, в настоящее время от развязки у села Новосемейкино ведутся работы по расширению дороги непосредственно на трассе М5 в противоположную от Самары сторону — в направлении Уфы и Челябинска. Судя по тому, что уже сделано в течение 2020 года, дорогу там будут расширять до поворота на село Красный Яр и далее до развязки в сторону Димитровграда и Ульяновска. Вероятно, на месте нынешнего кольца у Красного Яра (знаменитого тем, что на съезде с него регулярно «ложатся на бок» большегрузные фуры) также будет обустроена двухуровневая развязка.

Ранее ФАН сообщал, что новый мост через реку Сок на выезде из Самары в сторону аэропорта и Москвы может быть сдан в эксплуатацию на год раньше сроков, предусмотренных графиком.