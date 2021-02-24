Морозы в Самаре: рекорд ВОВ, буран, салют, школьники по домам и скорая оттепель

Самара, 24 февраля. Морозы в регионе достигают рекордных значений. Так, в ночь на 23 февраля, по официальным данным Приволжскгидромета, в областном центре перекрыты рекордные значения для этой даты, державшиеся со времен Великой Отечественной войны. Если прежде абсолютный минимум для этой даты составлял минус 29,8 градусов, то теперь зафиксированы показания на одну десятую градуса ниже.

Впрочем, сами жители региона свидетельствуют о куда более трескучих морозах. В соцсетях появилось множество фотографий с показаниями заоконных термометров намного ниже минус 30 градусов. А один из самарцев, проживающий в поселке Мехзавод, задокументировал ртутный столбик на отметке «минус 41».

К вечеру 23 февраля к морозам прибавился еще и сильнейший ветер, порывы которого достигали 18 метров в секунду. В этих условиях на волжской набережной в Самаре и прогремели 30 залпов праздничного салюта. По данным пресс-службы Центрального военного округа, небо расцветили более 800 пиротехнических снарядов.

А в это время, как стало известно ФАН, жители одного из коттеджных поселков в Самарской области с помощью бытовых фенов пытались отогреть локальные системы водоснабжения — на входах труб во многие дома образовались ледяные пробки.

Утром 24 февраля в абсолютном большинстве школ региона было решено отказаться от очных занятий для всех возрастов — с 1-го по 11-й классы. Уроки в таких ситуациях рекомендуется переводить в дистанционный режим, а не отменять совсем, но решения в каждом случае принимает конкретное учебное заведение.

При этом аномальные морозы очень скоро должны уступить место оттепели. К выходным в регионе ожидаются снег с дождем, температура воздуха может прогреться до плюсовых значений. А начало марта ознаменуется, по данным погодным информеров, очередным резким похолоданием.

Ранее ФАН сообщал о том, что сильные морозы спровоцировали в Самаре ряд коммунальных аварий.