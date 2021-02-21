«Крылья Советов» пополнил ушедший со скандалом из «Оренбурга» Рикарду Алвеш

Самара, 21 февраля. «Крылья Советов» завершили подготовку к весенней части сезона. 22 февраля они сыграют в подмосковных Химках с одноименным клубом матч 1/8 финала Кубка России. Прогноз погоды обещает «пограничную» температуру в минус 15 градусов, при которой матч может быть отменен.

Регламент предполагает замеры температуры воздуха за три, два и один час до начала игры в центре поля на метровой высоте от газона. Если будет минус 15 и ниже, дальше все зависит от желания самих участников матча. Если хотя бы одна команда играть не согласится — матч переносится.

Три московских матча Кубка России, назначенные на 20 и 21 февраля, уже состоялись, невзирая на погодные условия. Игра в Санкт-Петербурге прошла под закрытой крышей арены, а в Краснодаре и Ростове тепло. А вот матч в Уфе перенесен на 3 марта — там сейчас морозы ниже 20 градусов.

«Крылья Советов» пополнили в этот зимний период четыре новичка. Это россиянин Дмитрий Ефремов, купленный у «Урала», казахстанец Абат Аймбетов из «Кайрата», белорус Дмитрий Прищепа из «Минска» и португалец Рикарду Алвеш.

Легионер из дальнего зарубежья начинал этот сезон в «Оренбурге», но затем уральский клуб решил с ним расстаться. «Развод» мирным не получился — португалец и «Оренбург» обменялись взаимными обвинениями в невыполнении условий контракта.

Переговоры о переходе Алвеша в «Крылья» также получились сложными. Игрок одно время даже не принимал участия в тренировках самарской команды, хотя заселился в тот же отель в Турции, где проживали и «Крылья». СМИ даже успели написать о вероятности срыва переговоров, но в клубе это опровергли.

«Да, переговоры были очень сложными, но хорошо, что стороны все-таки сумели договориться. В ближайшие день-два объявим об этом официально», — прокомментировал слухи спортивный директор «Крыльев» Сергей Корниленко.

Кстати, сам Корниленко тоже будет заявлен на оставшуюся часть сезона, хотя он уже завершил карьеру футболиста. Это делается для того, чтобы Сергей — легендарный для «Крыльев» футболист — сумел сыграть свой прощальный матч. Предполагается, что это произойдет в мае, Корниленко сыграет минут 30, а может быть, и целый тайм.

Официально о переходе Алвеша пока не объявлено. Но в клубном твиттере опубликовано фото, где он проходит сквозь традиционный «тоннель». Это своеобразная церемония «посвящения», когда команда выстраивается в два ряда и хлопает руками по спине (да и вообще куда придется) новичков, пробегающих между рядами.

Алвеш, впрочем, из Турции полетел не с командой в Москву, а в Португалию — делать российскую визу. И, вероятно, дожидаться исхода переговоров «Крыльев» с Раду Гынсарем о расторжении контракта. Ведь чтобы заявить легионера (казахстанцы и белорусы иностранцами в российских клубах теперь не считаются), самарцам надо с кем-то из зарубежных игроков расстаться. В ФНЛ в заявке не может быть больше четырех иностранцев, а у «Крыльев», помимо Гынсаря, есть еще иракский футболист Хади, молдаванин Гацкан и алжирец Зеффан. Рикарду Алвеш играет как раз на позиции Гынсаря, к тому же молдаванин получил осенью травму, от которой до сих пор не восстановился. Судя по всему, стороны согласовывают размер неустойки, а может быть, и подыскивают игроку новый клуб. Трансферное окно закроется совсем скоро — 25 февраля.

Возвращаясь же к матчу «Крыльев» с «Химками», стоит отметить его принципиальный характер. Ведь в какой-то степени именно из-за подмосковного клуба самарцы вылетели в прошлом сезоне из РПЛ. «Химки» весной и летом, пока длилась «карантинная» пауза, неоднократно объявляли о том, что не собираются играть в премьер-лиге, хотя по спортивному принципу это право завоевали. В таком случае «Крылья», занявшие 15-е место в РПЛ, должны были сохранить прописку в высшем обществе. Но в последний момент «Химки» объявили о том, что все-таки заявляются в РПЛ, и «Крыльям», в одночасье сменившим статус, пришлось за две недели производить глобальные кадровые изменения.

Сейчас в первенстве ФНЛ «Крылья Советов» занимают 2-е место. «Химки» в премьер-лиге идут одиннадцатыми.

Ранее ФАН сообщал, что на матч «Химки» — «Крылья Советов» может быть допущено примерно 6,5 тысячи болельщиков.