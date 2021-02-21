Подросток в Самаре «стрелял» в продавщицу магазина из игрушечного пистолета

Самара, 21 февраля. В соцсетях появилась видеозапись с камеры слежения в одном из самарских магазинов. На ней запечатлено, как группа подростков, войдя в торговое помещение, вступили в конфликт с продавщицей и попытались, не заплатив, вынести два пакета с мюсли.

В процессе «общения» подростки кричали: «Это ограбление!», а один из них в ответ на неласковую тираду продавщицы заявил: «Я сейчас пистолет достану!» «Оружие» он действительно вытащил из кармана и даже произвел из него «выстрел», сопровождавшийся негромким хлопком.

В описании к видео сообщалось, что выстрел был произведен из травматического оружия, но с самого начала было очевидно, что это игрушечный пистолет. На продавщицу он тоже не произвел никакого впечатления. Она отвела руку «нападавшего» в сторону, вышла из-за витрины и стала отбирать у подростков пакеты с мюсли, которые они схватили, при этом не проявляя намерения расплатиться.

Удалось ли им унести один из пакетов — неизвестно, это осталось за кадром видеозаписи.

Как удалось узнать ФАН, инцидент произошел вечером 19 февраля в магазине «Зеленая улица», располагающемся по адресу: улица Советской Армии, 200А. Владелец этой сети, торгующей экопродуктами, — один из ульяновских предпринимателей. Вероятно, поэтому видео оказалось в соцсети в паблике, связанном с этим регионом.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области ФАН сообщили, что продавщица магазина после инцидента вызвала наряд полиции, но писать заявление не стала. Других оснований для заведения дела нет.

Тем не менее, личности подростков устанавливаются, и профилактическую беседу по поводу их поведения в магазине инспекторы по делам несовершеннолетних проведут и с самими бузотерами, и, вероятно, с их родителями.

Ранее ФАН сообщал о проверках в самарских школах из-за сообщений в соцсетях о минировании учебных учреждений.