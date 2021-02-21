Госпитали для больных COVID-19 в Самаре: один закрыли, другой строят

Самара, 21 февраля. Госпиталь для больных COVID-19, работавший в Клиниках медуниверситета, перепрофилируется для приема пациентов в штатном режиме. Приказ о реорганизации терапевтического корпуса СамГМУ подписан на федеральном уровне — министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко.

Этот корпус был оборудован для приема больных коронавирусом в ноябре 2020 года, был рассчитан на 200 коек, причем на каждого госпитализированного приходилось по одному штатному сотруднику.

«Нам удалось быстро обучить персонал и применить на практике все технологии, наработанные в COVID-госпитале №1, который работает в инфекционном корпусе Клиник. За это время мы пролечили более тысячи пациентов, я считаю, что мы справились с задачей, и испытываю чувство глубокого удовлетворения», — приводит пресс-служба Правительства Самарской области слова Олега Фатенкова, заведующего клиникой факультетской терапии.

Главный врач Клиник СамГМУ Николай Измалков также остался доволен работой отделения.

«Особенность в том, что здесь были собраны врачи разных специальностей – кардиологи, пульмонологи, инфекционисты. Поэтому мы могли оказывать качественную помощь пациентам с сопутствующими патологиями», — отметил руководитель учреждения.

Сейчас оставшиеся пациенты переведены в COVID-госпиталь № 1, а в терапевтическом корпусе проведена санобработка. В отделение возвращают штатное оборудование, и 1 марта в нем в плановом порядке начнут вновь работать пульмонологи, гастроэнтерологи, кардиологи и нефрологи.

Одновременно продолжается возведение модульного одноэтажного COVID-госпиталя на территории областной клинической больницы имени Середавина. В нем планируется проводить первичный прием и диагностику. Для этой цели в корпусе будет организована лаборатория со всей необходимой аппаратурой.

В стационарном блоке разместится 61 койка плюс еще 10 коек будет в реанимационном отделении. Этот модульный блок позволит отделить больных коронавирусом от основного потока пациентов больницы.

На данный момент, по сведениям ФАН, строительство здания находится на этапе заливки фундамента. А первых пациентов новый блок должен принять уже летом нынешнего года.

Аналогичный быстровозводимый COVID-блок строится и на территории тольяттинской городской больницы №5.

Ранее ФАН сообщал о том, как в Самарской области проводится массовая вакцинация от коронавируса.