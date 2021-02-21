Пассажиры автобусов в Самаре из-за строительства развязки лишатся нескольких остановок

Самара, 21 февраля. Масштабное строительство двухуровневой развязки на улице Ново-Садовой пока находится в начальной стадии. Перекрыты дублеры, которые потом будут расширять. Сейчас под ними меняют коммуникации. Это уже создало неудобства владельцам личного автотранспорта.

Когда будет перекрыта «основная» улица Ново-Садовая, и весь поток пойдет по дублерам, наверное, на своих машинах жителям домов в этом районе добираться вновь станет проще, чем сейчас. Зато придется наматывать километры пешком тем, кто ездит общественным транспортом.

Начальник отдела дорожной инспекции УГИБДД по Самарской области Артем Кудашев рассказал, что при движении «из города» придется отменить все автобусные остановки между «Улицей Гастелло» и «Детской больницей». По подсчетам ФАН, это без малого 2 километра.

«Конечно, расстояние там большое. Сейчас мы рассматриваем возможность организации дополнительной остановки на дублере в районе дома № 295а — в кармане, который сейчас предназначен под парковку машин. Но окончательное решение не принято. Все будет зависеть от параметров дублера», — пояснил представитель ГИБДД.

В обратном направлении до осени транспорт будет двигаться по основной проезжей части, и там, скорее всего, удастся сохранить нынешнее количество автобусных остановок. Разве что их придется где-то немного «подвинуть». А вот ориентировочно в октябре движение уже в оба направления планируется перенести на дублер, и там организовать остановочные пункты будет крайне затруднительно.

По словам Артема Кудашева, пока не очень понятны окончательные параметры будущего расширенного дублера. Неизвестно, над всеми ли коммуникациями можно организовать проезжую часть, к тому же неподалеку находится насосно-фильтровочная станция.

Неопределенность с тем, какое количество коммуникаций придется перекладывать, сказывается и на сроках. Ориентировочно первый этап перекрытия основной дороги предполагается в начале — середине июня, второй — в октябре. Но это неточно.

Однозначно в ГИБДД утверждают только, что без изменений останется трамвайное движение. Сохранится и трассировка линии, и количество остановок.

«Потребуется перенос опор контактной сети. Но эти работы будут проводить ночью. Соответственно, на движении трамваев они не отразятся», — уверяет Артем Кудашев.

Жители Самары в комментариях к новостям о строительстве развязки обращают внимание на то, что работы никак не затрагивают торговый центр — не особенно популярный у горожан, но явно создающий дополнительные трудности при проектировании проезда.

Оппоненты возражают, что в таком случае надо снести еще и брендовую АЗС возле торгового центра, и трамвайное кольцо у завода имени Тарасова.

Другие комментаторы отмечают, что логичнее было бы сначала «пробить» и обустроить поперечный проезд от Московского шоссе по улице XXII партсъезда, а потом уже перекрывать Ново-Садовую.

Ранее ФАН сообщал о спорах жителей Самары, нужна ли в городе работающая до сих пор новогодняя иллюминация.

