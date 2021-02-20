Самарцы поспорили, нужна ли новогодняя иллюминация до весны

Самара, 20 февраля. Житель областного центра Денис Катунин обратился в мобильную приемную губернатора с вопросом, долго ли еще на улицах будет гореть новогодняя иллюминация. Власти региона переадресовали вопрос чиновникам внутригородских районов, те, в свою очередь, сообщили, что это компетенция Министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

Минтранс наконец ответил коротко и по существу: «Отключение иллюминации планируется в марте».

Далее в твиттере министерства разгорелась дискуссия на предмет того, хорошо или плохо, когда праздничные огни горят не только в новогодние выходные, но и всю зиму.

«Пусть горят, красиво, они никому не мешают», — пишет житель Самары Евгений.

На это автор изначального вопроса возражает: дело не в том, что они кому-то мешают или нет, а что с налогов граждан оплачивается затраченная на иллюминацию электроэнергия. На этот довод, впрочем, тоже нашлись оппоненты, уверенные, что сумма налогообложения не изменится от того, горят праздничные огни вдоль дорог или нет.

Ранее ФАН сообщал о том, что жители Самары не будут платить за установку новых приборов учета электроэнергии.