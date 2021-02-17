Прорвало трубу: в Самаре затопило Зубчаниновское шоссе

Самара, 17 февраля. Сильные морозы спровоцировали целый ряд коммунальных аварий. Крупнейшая из них произошла в ночь на среду на Зубчаниновском шоссе. Порвался 200-сантиметровый водовод, хлынувшая вода затопила дорогу и парализовала движение по поселку Зубчаниновка, а также выезд на трассу Самара — Бугуруслан.

В условиях низких температур холодная вода из трубы довольно быстро застывает, так что подрядчикам пришлось устранять не только само повреждение водовода, но и откачивать еще не замерзшую воду и убирать наледь там, где она успела появиться.

Общественный и личный транспорт пустили по объездным маршрутам, хотя пространства для маневра на этом участке крайне мало.

К поврежденному участку было подключено 25 многоквартирных домов. 22 из них подключили к резервному источнику, еще в три воду подвозят бойлерами. За действиями всех причастных организаций наблюдают представители прокуратуры.

Двумя днями раньше из-за порыва водовода закрывалось движение в историческом центре Самары — на улице Ленинградской. Рано утром 17 февраля без отопления остались жители нескольких домов по улице Некрасовской. Как выяснил ФАН, батареи вновь стали теплыми только после 17 часов.

Рекордной по количеству аварий систем водоснабжения стала в Самаре зима 2018/2019 годов. Из-за проведения чемпионата мира по футболу летом 2018 года диагностика и ремонтные работы на трубопроводах практически не проводились, чтобы не перекрывать движение по городским улицам. И это аукнулось ближайшей же зимой.

Следующие зимы прошли уже без масштабных коммунальных происшествий, так как подготовка к холодному сезону проводилась в плановом порядке. Что же касается водовода на Зубчаниновском шоссе, то он, как вспоминает корреспондент ФАН, является «слабым местом» еще с советских времен — этот участок затапливает регулярно, причем в разное время года.

Ранее ФАН сообщал, что из-за сильных морозов отменены занятия в ряде школ Самарской области.