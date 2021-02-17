Дочь Ольги Голодец возглавила министерство культуры Самарской области

Самара, 17 февраля. В регионе сменился министр культуры. Заявление об увольнении по собственному желанию написал Борис Илларионов, ученый-балетовед из Санкт-Петербурга, руководивший самарской культурой с октября 2015 года. Его сменила на этом посту Татьяна Мрдуляш.

Прежним местом работы нового министра была Государственная Третьяковская галерея в Москве, где Татьяна Мрдуляш занимала должность заместителя генерального директора по развитию. При ее непосредственном участии рождался и проект открытия в Самаре филиала Третьяковки — первого в России подразделения музея за пределами столицы.

Нового министра культуры представил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на заседании регионального правительства 17 февраля.

«Рассчитываю, что до конца этого года мы доведем до конца работы по строительству филиала Третьяковской галереи, а в начале 2022 года откроем его в полной мере. Этот проект остается приоритетным. Уверен, это будет огромный творческий прорыв в культурной жизни нашего региона», — отметил самарский губернатор.

Дмитрий Азаров обратил также внимание на то, что Татьяна Мрдуляш принимала непосредственное участие и в других культурных проектах самарского региона, в частности, в фестивале «Волга-Фест».

«С культурной жизнью региона Татьяна Павловна знакома, имеет свои проекты, идеи, и я надеюсь, что мы их воплотим в жизнь», — такими словами Дмитрий Азаров завершил представление нового министра.

Также губернатор поблагодарил за работу Бориса Илларионова.

«Уверен, что Самарская область многое приобрела за то время, когда вы возглавляли министерство культуры», — обратился Дмитрий Азаров к теперь уже экс-министру.

Справка ФАН: Татьяне Мрдуляш 35 лет, она юрист по образованию, окончила МГУ в 2009 году. Является одной из дочерей бывшего вице-премьера Правительства РФ Ольги Голодец. Ее сестра-близнец Анна Власова-Мрдуляш, по последней имеющейся информации, работает учителем русского языка и литературы в московской школе № 1514.

Ранее ФАН сообщал о том, что остановка общественного транспорта «КРЦ «Звезда» в Самаре переименована в «Филиал Третьяковской галереи».