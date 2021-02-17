Занятия в ряде самарских школ отменили из-за морозов

Самара, 17 февраля. Пришедшие в регион сильные морозы послужили причиной изменений в учебном процессе образовательных учреждений. Многие школы отменили занятия в очном формате для младшего, а кое-где и среднего звена.

Ранее министерство образования и науки Самарской области выпустило разъяснения, как организовывать учебный процесс в случае наступления морозной погоды. Если в прежние времена отмена занятий была централизованной и о ней объявляли по радио в выпусках местных новостей в 7.15 утра, то теперь такие решения принимает руководство каждой конкретной школы.

«Сегодня во многих учебных заведениях отменены занятия — в основном для младших школьников. Но, например, школа № 7 в поселке Крутые Ключи оставила дома и учеников среднего звена, потому что там гораздо холоднее, чем в городе», — рассказали ФАН в департаменте образования городского округа Самара.

Школа в Крутых Ключах находится практически на самой границе Красноглинского внутригородского района Самары и Волжского района Самарской области, и температура воздуха в этом районе традиционно отличается от той, что фиксируется в «основной» городской черте. Так, утром 17 февраля в историческом центре Самары столбики термометра застыли на 25-градусной отметке ниже нуля, а на «пограничных» территориях было до минус 32.

Памятка, выпущенная региональным Минобром, рекомендует при температуре ниже минус 25 градусов отменять очные занятия для младших школьников, при показаниях термометра от минус 27 — для среднего звена. Если же ударят 30-градусные морозы, то оставаться дома можно и старшеклассникам.

В любом случае окончательное решение — за руководством каждой конкретной школы.

«Отменять ли занятия совсем или переводить в дистанционный формат, — также решают индивидуально в каждом учебном заведении», — пояснили ФАН в Департаменте образования Самары.

Решение не отпускать ребенка в школу при сильных морозах могут принять и родители. И в этом случае пропуск занятий не будет считаться прогулом без уважительной причины.

Равно как и наоборот — ребенок может прийти в школу, даже если поступила рекомендация остаться дома. И тогда с ним в учебном заведении обязаны и провести уроки, и накормить.

Ранее ФАН сообщал о появившейся в Самаре возможности для школьников получать медицинские справки дистанционно.