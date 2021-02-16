Мост через Сок в Самарской области хотят сдать на год раньше срока

Самара, 16 февраля. При строительстве моста через реку Сок произошло важное событие — надвижка пролетных строений. По сути это означает полное соединение двух берегов. Остается обустройство дорожного полотна, укреплений и т. д., но сам по себе мост уже готов.

Произошло это почти на год раньше заявленного срока. Во многом ускорению процесса способствовало дополнительное финансирование в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«У нас плановый запуск моста – это 2022 год. Но я совершенно точно уверен, что мы откроем движение по мосту в 2021 году. Очень надеюсь, что справимся летом. Это будет совсем другая скорость движения, отсутствие пробок, а значит, увеличится доступность, и весь регион будет быстрее развиваться», — прокомментировал событие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Справка ФАН: мост через реку Сок на границе Красноглинского района Самары и Волжского района Самарской области служит началом самого короткого пути из областного центра в аэропорт Курумоч и на трассу М5 в сторону Тольятти, Пензы, Москвы. В данный момент на действующем мосту есть по одной полосе движения в каждую сторону. Старый мост реконструируют параллельно со строительством нового. Со вводом в эксплуатацию нового сооружения по нему пойдут два потока движения в сторону аэропорта и М5, а на старом мосту обе полосы будут принимать направление в город.

Для того, чтобы строительство было завершено полностью уже к осени 2021 года, регион запросил дополнительные 750 миллионов рублей из федерального бюджета. Договоренность о выделении средств достигнута на встрече самарского губернатора с министром транспорта РФ Виталием Савельевым.

«Федеральный центр поддержал ускорение темпов строительства. В случае выделения дополнительных средств мы не подведем. В Минтрансе РФ рассчитывают на Самарскую область», — сообщил Дмитрий Азаров.

Глава региона поблагодарил подрядчика за четкую организацию работ и перспективное планирование. Так, благодаря своевременной закупке металлоконструкций впрок удалось избежать удорожания строительства, так как в настоящее время цены на стройматериалы выросли.

Ранее ФАН сообщал о начале строительства в Самаре развязки на улице Ново-Садовой.