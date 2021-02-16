Памятник жертвам голода в Поволжье предложили установить в Самаре

Самара, 16 февраля. Политтехнолог Олег Молчанов на своей странице в соцсети опубликовал пост с предложением увековечить память тех, кто погиб от голода в Поволжье сто лет назад. По словам автора инициативы, памятника, посвященного жертвам той страшной трагедии, до сих пор нигде нет.

«Ровно 100 лет назад в селах Среднего Поволжье массовый голод приобрел свои крайние формы. От дистрофии начали умирать. Сначала старики (люди после 50 тогда именно так выглядели), потом дети. Съели всех домашних животных. Случаи каннибализма стали массовыми. В семье моего деда в Пестравском районе Самарской губернии было 5 детей, и с ними жили его дед с бабушкой. К 1923 году в живых остались только он и его мама», — пишет политтехнолог.

Олег Молчанов предложил создать общественный фонд для обсуждения идеи, проекта памятника, места его установки, сбора средств. В дискуссии, развернувшейся под постом, уже предложили концепцию мемориального сооружения.

«Есть идея колосков внутри стеклянного куба с нишами в виде человеческих ладоней. Чтобы можно было попробовать дотянуться, но не ухватить. Как символ того, как хлеб в таком краю вдруг стал недоступен», — предлагает журналист Антон Черепок.

Его коллега Константин Ланге считает, что нужно создавать оргкомитет, объявлять конкурс проектов и публично обсуждать место установки памятника.

Сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта Вадим Нуждин поддержал идею всенародного обсуждения, а для решения оргмоментов готов предоставить помещение ОНФ. Уже возникла договоренность с автором инициативы собраться после ближайших праздников.

Ранее ФАН сообщал об инициативе восстановления в Самаре памятника императору Александру II.