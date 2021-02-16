Трамвайная остановка в Самаре превратилась в арт-объект с ковром времен СССР

Самара, 16 февраля. Остановка трамваев на улице Ново-Садовой возле университета превратилась на небольшое время в подобие позднесоветской квартиры. Стенки павильона украсили старый ковер из брежневских времен, обои в цветочек, икона, настенные часы.

Поначалу автор инсталляции был неизвестен. Фотография остановки появилась в паблике одной из арт-галерей. Сутки спустя в авторстве признался молодой самарский художник Валентин Витвинский.

«Каминг аут. Теперь, когда все уже написали о неизвестном авторе, а весь ремонт ободрали, я наконец решил открыто заявить что это моих рук дело», — написал Витвинский в своем инстаграм-аккаунте.

ФАН выяснил, что ковер, присутствовавший в инсталляции, художник приобрел у некой «милой тети» за 600 рублей и решил сделать из него новое сквозное направление в своем творчестве. Поначалу, впрочем, это направление ограничивалось снимками обнаженной натуры на фоне ковра, а затем этот образ перешел уже в попытку стрит-арта.

Как узнал ФАН, четыре года назад, еще будучи 17-летним школьником, Валентин Витвинский участвовал в автобусной поездке по маршруту Михаила Ломоносова (из Архангельска в Москву) и написал по этому поводу эссе, занявшее призовое место на всероссийском конкурсе.

Что же касается трамвайной остановки, то на настоящий момент она уже обрела свой привычный вид.

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