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Резиновая женщина из канализации возглавила рейтинг самарских коммунальщиков

Резиновая женщина из канализации возглавила рейтинг самарских коммунальщиков

Самара, 16 февраля. Одно из коммунальных предприятий, занимающееся обслуживанием канализационных сетей, опубликовало на своем сайте рейтинг самых неожиданных находок. Возглавляет его выброшенная в люк резиновая женщина.

На втором месте — неведомо как оказавшийся в канализационном коллекторе диван. Каким образом его удалось туда протолкнуть, остается только гадать. В топе коммунальщиков также — пальто с перламутровыми пуговицами и сиденье от унитаза.

Об этих находках предприятие сообщает гражданам не забавы ради, а поясняя, что подобные предметы, даже самые экзотические, служат источником засорения канализационных сливов и, как следствие, потопов на улицах и в помещениях.

И если вещи, попадающие в канализацию через уличные люки, относительно редки, то предметы, которые граждане проталкивают в систему через сливы раковин, ванн и унитазов, - постоянная головная боль коммунальщиков. Им регулярно приходится вытаскивать из труб использованные подгузники, бумажные (и не только) полотенца, крупные овощные очистки.

Новая действительность добавила в этот список одноразовые и многоразовые маски.

«Самая большая проблема – обычные нетканые салфетки, ватные палочки, а теперь еще и маски. Вместе с жиром, мусором и волосами они образуют непроходимые пробки, которые и становятся причиной канализационных засоров», — говорится на сайте предприятия «РКС-Самара».

Коммунальщики напоминают жителям города о том, что в бытовую канализацию должны попадать только продукты жизнедеятельности организма, а все остальное следует отправлять в мусорную корзину.

«РКС-Самара» опубликовало список предметов, которые ни в коем случае нельзя выбрасывать в раковину или унитаз. Среди них:

  • очистки продуктов и остатки еды;
  • влажные салфетки, средства гигиены, подгузники;
  • бумага и любые тряпки, даже самые маленькие;
  • бытовой и строительный мусор;
  • средства контрацепции;
  • ватные палочки;
  • наполнитель для кошачьих лотков;
  • любые лекарства, продукты нефтехимии;
  • окурки, спички;
  • чайная и кофейная заварка.

Остатки жира самарские коммунальщики предлагают не сливать в канализацию, а вытирать бумажной салфеткой и выбрасывать в мусор.

Ранее ФАН сообщал о планах бесплатно установить в самарских домах более 15 тысяч новых приборов учета электроэнергии.
 

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