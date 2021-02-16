Резиновая женщина из канализации возглавила рейтинг самарских коммунальщиков

Самара, 16 февраля. Одно из коммунальных предприятий, занимающееся обслуживанием канализационных сетей, опубликовало на своем сайте рейтинг самых неожиданных находок. Возглавляет его выброшенная в люк резиновая женщина.

На втором месте — неведомо как оказавшийся в канализационном коллекторе диван. Каким образом его удалось туда протолкнуть, остается только гадать. В топе коммунальщиков также — пальто с перламутровыми пуговицами и сиденье от унитаза.

Об этих находках предприятие сообщает гражданам не забавы ради, а поясняя, что подобные предметы, даже самые экзотические, служат источником засорения канализационных сливов и, как следствие, потопов на улицах и в помещениях.

И если вещи, попадающие в канализацию через уличные люки, относительно редки, то предметы, которые граждане проталкивают в систему через сливы раковин, ванн и унитазов, - постоянная головная боль коммунальщиков. Им регулярно приходится вытаскивать из труб использованные подгузники, бумажные (и не только) полотенца, крупные овощные очистки.

Новая действительность добавила в этот список одноразовые и многоразовые маски.

«Самая большая проблема – обычные нетканые салфетки, ватные палочки, а теперь еще и маски. Вместе с жиром, мусором и волосами они образуют непроходимые пробки, которые и становятся причиной канализационных засоров», — говорится на сайте предприятия «РКС-Самара».

Коммунальщики напоминают жителям города о том, что в бытовую канализацию должны попадать только продукты жизнедеятельности организма, а все остальное следует отправлять в мусорную корзину.

«РКС-Самара» опубликовало список предметов, которые ни в коем случае нельзя выбрасывать в раковину или унитаз. Среди них:

очистки продуктов и остатки еды;

влажные салфетки, средства гигиены, подгузники;

бумага и любые тряпки, даже самые маленькие;

бытовой и строительный мусор;

средства контрацепции;

ватные палочки;

наполнитель для кошачьих лотков;

любые лекарства, продукты нефтехимии;

окурки, спички;

чайная и кофейная заварка.

Остатки жира самарские коммунальщики предлагают не сливать в канализацию, а вытирать бумажной салфеткой и выбрасывать в мусор.

Ранее ФАН сообщал о планах бесплатно установить в самарских домах более 15 тысяч новых приборов учета электроэнергии.

