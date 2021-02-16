Самарцы грозятся перекрыть улицу из-за сокращения автобусов

Самара, 16 февраля. Очередная просьба об «оптимизации» автобусного движения поступила в городской Дептранс от перевозчика. В новом пакете предложений — отмена одного маршрута, сокращение другого и снижение количества машин еще на ряде маршрутов.

В частности, предлагается исключить из реестра автобус №59а. Обоснование — «отсутствие устойчивого пассажиропотока». По аргументации перевозчика, автобус 59а дублируется маршрутом № 59 и по факту все равно уже давно не работает.

Как удалось узнать ФАН, действительно, выпуск автобусов по маршруту №59а был прекращен почти год назад, поводом послужило резкое падение пассажиропотока в период ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса. Маршруты №59 и 59а связывают 15-й микрорайон с поселком Зубчаниновка, который объезжают по кругу практически целиком, следуя навстречу друг другу. Потому заявления перевозчика о том, что маршруты дублируют друг друга, правомерны лишь отчасти.

Те же аргументы о «дублировании трассы» звучат и в качестве обоснований к объединению маршрутов №7 и 27, также курсирующих по Зубчаниновке навстречу другу другу и связывающих поселок с площадью Кирова и Безымянским рынком. Эта тема то возникает, то затухает уже с самого начала календарного года.

«Мне так нравится: «отсутствие устойчивого пассажиропотока». А что делать неустойчивому? Пусть бедолаги мерзнут или пешком идут?», — вопрошает Татьяна Васильева, региональный представитель ассоциации «Дальнобойщик» в ходе ожесточенной переписки между жителями города, чиновниками и перевозчиком, затеянной в твиттер-аккаунте самарского Дептранса.

«Оптимизацию» хотят провести и еще на одном маршруте, проходящем через Зубчаниновку. Автобус №75, следующий до остановки «Аэропорт-2», перевозчик предлагает сократить до улицы Красных Коммунаров (сейчас конечной является автостанция «Аврора»). При этом в новой трассировке маршрута предлагается по пути «в город» сделать крюк по Зубчаниновке через кинотеатр «Луч». А число машин сократить более чем вдвое — три вместо семи.

По мнению перевозчика, такие меры позволят «обеспечить ритмичность с постоянным интервалом».

Жители Зубчаниновки, отчаявшись взывать к здравому смыслу, направили открытое послание самарскому губернатору Дмитрию Азарову.

«Зубчаниновке необходим общественный транспорт! Никто нас даже слышать не хочет. Мы просим увеличить количество автобусов и пустить к нам хотя бы пару низкопольных, чтобы наши пенсионеры, маломобильные граждане и мамочки с колясками имели возможность комфортно передвигаться по городу. Так нам, как плевок в лицо, еще и отменяют последние муниципальные «пазики». Люди очень расстроены, пенсионеры и так по полтора-два часа ждут автобусы 7 и 27. 59-го тоже не дождешься. На 75-м маршруте в лучшем случае два автобуса. Весь пассажиропоток увозит коммерческий и пригородный транспорт. А кто о школьниках подумает? Им тоже приходится платить по 35 или даже 50 рублей. Это даже не просьба, а мольба о помощи!» — взывает к губернатору жительница областного центра Лилия Сидорова.

Впрочем, сокращение автобусов предлагается не только на окраинных «зубчаниновских», но и на других самарских маршрутах. Причем сокращение резкое. Так, на маршруте №51 (Красная Глинка — станция метро Кировская) предлагается оставить только 6 машин из 15. А на 61-й маршрут перевозчик намерен оставить 8 машин из 17.

«С чем связано уменьшение количества подвижного состава на маршруте 61? С тем, что это единственный муниципальный транспорт, который ездит по набережной и на котором можно доехать до онкоцентра? Или с тем, что на нем ездят студенты?» — иронически вопрошает депутат из Куйбышевского района Самары Василий Чертилин.

Перевозчик на это ответил, что на 61-й маршрут по плану выпускается 8 машин. То есть ровно столько, сколько сейчас и предлагается внести в реестр вместо мифических 17. Жители густонаселенных микрорайонов, недавно выросших вдоль улицы Солнечной и 5-й, 6-й, 7-й просек, грозятся крайними мерами.

«Вы хотите, чтобы жители просек перекрывали Солнечную?» — пишет самарчанка Екатерина Е. и публикует скриншот мобильного приложения, на котором видно, что по 61-м маршруту фактически ходит всего 4 автобуса, а никак не 8 и тем более не 17.

Перевозки по муниципальным маршрутам в Самаре уже несколько лет осуществляет ООО «СамараАвтоГаз». В парке предприятия преобладают низкопольные «МАЗы» и «ЛиАЗы». На ряд маршрутов перевозчик в качестве субподрядчика привлекает ООО «Билайнер» с автобусами «ПАЗ». По большей части именно рейсы, обслуживаемые «пазиками», перевозчик и пытается «оптимизировать».