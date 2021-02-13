Водителя, снявшего видео про нанесение краски на снег, оштрафовали вместе с рабочими

Самара, 13 февраля. Неожиданно завершилась история с нанесением дорожной разметки прямо на снег. Видео, на котором видно, как дорожные рабочие льют краску на неочищенную от снега трассу, появилось на днях в одной из соцсетей. Выяснилось, что дело происходило в Новосергиевском районе Оренбургской области на трассе в сторону Самары.

Полиция довольно быстро выявила всех участников «мероприятия» и составила протоколы об административных правонарушениях. Мастер, наносивший разметку на снег, будет оштрафован за несоблюдение требований по безопасности дорожного движения. Наказание за такое нарушение может составить до 30 тысяч рублей.

Водитель подрядной «Газели» получит «письмо счастья» за нарушение правил перевозки людей — там может быть штраф от 500 до 1500 рублей.

Что забавно, на ту же сумму оштрафовали и того, кто снимал видео. Так как он пользовался телефоном во время движения, управляя транспортным средством.

А вот подрядной организации, таким образом исполнившей свою «работу», грозят куда более серьезные санкции — и за неисполнение условий договора, и за нарушение нормативов, которое может повлечь за собой дорожные происшествия.

Ранее ФАН сообщал о ДТП между легковым автомобилем и маршрутным автобусом, произошедшем в Самаре.