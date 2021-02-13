«Бабка реально страшная»: в Самаре появились новые арт-объекты

Самара, 13 февраля. Новый арт-объект открыт на этой неделе в парке Гагарина. Здесь внимание гуляющих теперь привлекает «присевшая на скамеечку» Баба Яга.

Появление ее именно в этой точке города неслучайно. Ведь парк имени Гагарина с момента своего создания позиционируется как детский, потому персонажу русских народных сказок здесь самое место.

«Ориентир: скульптура расположена около мостов на остров с пушками», — поясняется в аккаунте организации «Парки Самары» в соцсети.

Комментарии посетителей разнятся.

«Какая хорошенькая!» — умиляется жительница Самары Светлана Корнева.

А кто-то, отдавая дань художественному воплощению образа, отмечает его слегка пугающую реалистичность.

«Бабка реально страшная. Издалека шли, увидели, испугались. Как живая сидит», — пишет самарчанка Ирина Колодко.

Некоторые горожане заподозрили причастность к появлению этой скульптуры одной из торговых сетей, где Баба Яга является маскотом. Впрочем, даже если и так, на самом изваянии это никак не отмечено.

Еще один арт-объект откроется в Самаре 14 февраля. В день влюбленных будет «перерезана ленточка» у локации «Место для поцелуев» на третьей аллее возле спорткомплекса «Самара Арена».