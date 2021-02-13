Масленица в Самаре: конкурс ростовых кукол и миллионные закупки

Самара, 13 февраля. На портале госзакупок появились лоты, связанные с проведением масленичной недели на площади имени Куйбышева. Общая сумма, которую готова потратить администрация города на это мероприятие, составляет 5 456 695 рублей 20 копеек. ФАН выяснил, что входит в закупки.

С точностью до копеек подсчитаны услуги охраны площади Куйбышева на период с 9 утра 5 марта до 9 вечера 21 марта. Это при том, что сама масленичная неделя в 2021 году приходится на период с 8 по 14 марта. Видимо, демонтаж конструкций может затянуться на неделю. Работа шести охранников в течение 17 дней оценивается в 249 955 рублей 20 копеек.

За 175 680 рублей предлагается привезти 64 палатки на металлических каркасах со склада, который располагается в нескольких кварталах от площади Куйбышева, и установить их.

2 863 120 рублей получит организация, которая смонтирует и обеспечит трехдневную работу нескольких мониторов. Самый большой из них должен быть с диагональю не менее 8 метров, еще шесть экранов могут быть поменьше — размером полтора на три метра.

А светодиодная лента шириной 2 метра и длиной 40 метров входит в другой лот. Где, кроме нее, обозначены 12 силовых мачт и «хедлайнер» праздника — 15-метровая кукла «Маслена» на почти 2,5-метровом постаменте. Все это удовольствие оценивается городскими властями в 2 167 940 рублей.

Будет ли «Маслена» сожжена, как полагается традициями праздника, не сообщается. Но, судя по приготовлениям, массовое мероприятие все же планируется. В горадминистрации даже прошло специальное совещание по этому поводу.

«Традиционно особое внимание уделяется подготовке главной площади города — площади Куйбышева. В этом году здесь будут созданы локации для семейного отдыха, прогулок и фотографирования. При этом безусловным приоритетом для нас остается безопасность и соблюдение всех рекомендаций Роспотребнадзора», — заявил зам. главы Самары Максим Харитонов.

Кроме того, администрация города объявила конкурс на лучшую «Маслену».

«Маслены должны быть выполнены в виде ростовых кукол высотой не менее 0,5 метров. При создании кукол допускается использование любых материалов и различных техник исполнения», — говорится в условиях конкурса, в котором могут участвовать как авторские коллективы, так и отдельные люди. Куклы-победительницы будут выставлены на площади Куйбышева в праздничные выходные, 13 и 14 марта.

Напомним, что массовые мероприятия в Самарской области во время новогодних праздников были отменены, а площадь Куйбышева позиционировалась как место оздоровительных прогулок и семейного отдыха.