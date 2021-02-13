«Крылья Советов» в Турции: один матч отменен из-за ливня, другой прерван из-за драки

Самара, 13 февраля. «Крылья Советов» вылетели на заключительный тренировочный сбор в Турцию перед возобновлением сезона. Уже на следующий день после прилета они должны были сыграть два контрольных матча: утром с карагандинским «Шахтером», вечером — с боснийским «Борацом».

Однако игра с казахстанской командой так и не состоялась. Мощный ливень, обрушившийся на анталийское побережье, сделал проведение матча невозможным. Но погода наладилась к вечеру, и те, на кого главный тренер «Крыльев» Игорь Осинькин рассчитывал в поединке с «Шахтером», вышли с первых минут на игру с «Борацом».

Этот условно основной состав пробыл на поле 60 минут, после чего была произведена массовая замена. Как раз за пару минут до ротации «Крылья» и забили гол, оказавшийся в матче единственным и победным. Роман Ежов, обыгравшись с Егором Голенковым, продемонстрировал незаурядный дриблинг, обойдя троих соперников, и точно пробил в дальний угол.

После своего гола Ежов остался лежать на газоне — оказалось, в момент удара он получил небольшое повреждение. Но, как сообщила пресс-служба «Крыльев», с ним уже все в порядке, и футболист продолжит подготовку к сезону в общей группе.

Тем, кто остался на поле, доиграть матч до конца не удалось. На 88-й минуте «Крылья» готовились пробить штрафной, игрок боснийской команды зачем-то со всех ног побежал к мячу. Футболист, находящийся в самарской команде на просмотре, оттолкнул соперника, и через несколько секунд уже заварилась потасовка с участием практически всех игроков обеих команд.

Ничего серьезного в итоге не произошло, но рефери принял решение матч не возобновлять. При этом очередной контрольный матч у самарцев планируется с другим боснийским клубом — «Вележем». Он намечен на 15 февраля.

А завершат программу спаррингов «Крылья» 16 февраля игрой с командой РПЛ — казанским «Рубином». Любопытно, что на втором сборе представители этих команд уже встречались между собой, но в рамках товарищеского матча административно-тренерских штабов. Победила казанская команда, в составе которой играл и ее главный тренер Леонид Слуцкий.

Возобновлять сезон «Крыльям Советов» предстоит необычайно рано. Уже 22 февраля они должны будут сыграть в Химках с местным клубом матч 1/8 финала Кубка России. Как стало известно ФАН, на этот матч будет разрешено допустить порядка шести с половиной тысяч болельщиков. Большинство ограничений, связанных с COVID-19, в Подмосковье сняты, а допуск на спортивные мероприятия регламентируется теперь в каждом конкретном случае.

«Это может быть от 25 до 50% от вместимости объекта. На матчах футбольных «Химок» эта цифра составит порядка 35%», — рассказал журналистам министр спорта Московской области Роман Терюшков.

35% от вместимости «Арены Химки», которая составляет 18 636 зрителей, дают в результате цифру в 6522 человека. Если, конечно, найдется столько желающих в февральскую погоду посмотреть с трибун на игру середняка РПЛ с одним из лидеров ФНЛ. Метеорологи прогнозируют на 22 февраля в Химках плюс 1 градус и снег с дождем. При этом матч будет показан по федеральному телеканалу.

Несмотря на появившуюся информацию о финансовых проблемах у «Крыльев», велика вероятность того, что самарскую команду пополнит несколько новых футболистов. Это подтвердил и главный тренер команды Игорь Осинькин.

«Мы ожидаем еще двух-трех новичков. Сейчас вопрос с ними решается на юридическом уровне», — рассказал специалист в интервью клубному сайту.

По сведениям ФАН, речь идет о белорусском защитнике Дмитрии Прищепе, форварде из Казахстана Абате Аймбетове, российском полузащитнике Дмитрии Ефремове из «Урала» и, возможно, о португальце Рикарду Алвеше, начинавшем сезон в «Оренбурге». Кроме того, на сборах с командой находится молодой Никита Хлусов из «Ленинградца».

Но если игроки из Белоруссии и Казахстана в российском первенстве теперь легионерами не считаются, то под португальца придется «расчищать место», так как сейчас за «Крылья» заявлено максимально возможное количество иностранцев — четыре. Скорее всего, в Самаре будут уговаривать на расторжение контракта молдаванина Раду Гынсаря.

Ранее ФАН сообщал, что топ-менеджмент «Крыльев Советов» пополнился экс-игроком ЦСКА Дмитрием Галяминым, который занял в самарском клубе должность заместителя генерального директора.