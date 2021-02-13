Жители Самары не будут платить за установку новых электросчетчиков

Самара, 13 февраля. Установка более чем 15 тысяч приборов учета электроэнергии запланирована на 2021 год. Из этого количества почти половина — 7500 — придется на общедомовые счетчики. Еще примерно 7600 приборов заменят или установят вновь в городских квартирах.

Как сообщает поставщик электричества — АО «Самарагорэнергосбыт» — за установку счетчиков жильцам платить не придется. Мероприятие пройдет в рамках инвестпрограммы.

Некоторые самарцы, комментируя новость в соцсетях и на информационных порталах, обращают внимание на то, что установка приборов учета и должна производиться за счет энергоснабжающей организации — так диктует законодательство.

И действительно, как выяснил ФАН, эта обязанность прописана в пункте 2 статьи 543 Гражданского кодекса Российской Федерации.

«В случае, когда абонентом по договору энергоснабжения выступает гражданин, использующий энергию для бытового потребления, обязанность обеспечивать надлежащее техническое состояние и безопасность энергетических сетей, а также приборов учета потребления энергии возлагается на энергоснабжающую организацию, если иное не установлено законом или иными правовыми актами», — говорится в нормативном документе.

Вполне вероятно, что акцент на слове «бесплатно» энергетики сделали, чтобы предостеречь граждан от мошенников. Жителей информируют и о том, что процесс замены или установки счетчиков будет осуществляться в соответствии с заранее запланированным графиком.

«Если вам нанесли внезапный визит и пытаются продать счетчик под предлогом замены, то, скорее всего, вы имеете дело с мошенником», — предупреждает ресурсоснабжающая организация.

Кроме того, самарцы уже взбудоражены свалившимися на них астрономическими счетами за установку общедомовых приборов учета тепла. Потому уточнение о безвозмездном характере монтажа электрических счетчиков лишним явно не будет.

Жители Самары в своих комментариях, однако, предрекают повышение ежемесячных платежей за электроэнергию.

«Ведь не все подают правильные показания своих счетчиков. И разница между этими показаниями и тем, что накрутит общедомовой счетчик, будет перераспределена между всеми жильцами многоквартирного дома», — пишет самарец Дмитрий Б.

Впрочем, как сообщили ФАН в энергоснабжающей организации, новые приборы учета предполагают дистанционное снятие показаний счетчиков, так что возможностей «обмануть» поставщика энергии, передав заниженные цифры, станет гораздо меньше.