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Жители Самары не будут платить за установку новых электросчетчиков

Жители Самары не будут платить за установку новых электросчетчиков

Самара, 13 февраля. Установка более чем 15 тысяч приборов учета электроэнергии запланирована на 2021 год. Из этого количества почти половина — 7500 — придется на общедомовые счетчики. Еще примерно 7600 приборов заменят или установят вновь в городских квартирах.

Как сообщает поставщик электричества — АО «Самарагорэнергосбыт» — за установку счетчиков жильцам платить не придется. Мероприятие пройдет в рамках инвестпрограммы.

Некоторые самарцы, комментируя новость в соцсетях и на информационных порталах, обращают внимание на то, что установка приборов учета и должна производиться за счет энергоснабжающей организации — так диктует законодательство.

И действительно, как выяснил ФАН, эта обязанность прописана в пункте 2 статьи 543 Гражданского кодекса Российской Федерации.

«В случае, когда абонентом по договору энергоснабжения выступает гражданин, использующий энергию для бытового потребления, обязанность обеспечивать надлежащее техническое состояние и безопасность энергетических сетей, а также приборов учета потребления энергии возлагается на энергоснабжающую организацию, если иное не установлено законом или иными правовыми актами», — говорится в нормативном документе. 

Вполне вероятно, что акцент на слове «бесплатно» энергетики сделали, чтобы предостеречь граждан от мошенников. Жителей информируют и о том, что процесс замены или установки счетчиков будет осуществляться в соответствии с заранее запланированным графиком.

«Если вам нанесли внезапный визит и пытаются продать счетчик под предлогом замены, то, скорее всего, вы имеете дело с мошенником», —  предупреждает ресурсоснабжающая организация.

Кроме того, самарцы уже взбудоражены свалившимися на них астрономическими счетами за установку общедомовых приборов учета тепла. Потому уточнение о безвозмездном характере монтажа электрических счетчиков лишним явно не будет.

Жители Самары в своих комментариях, однако, предрекают повышение ежемесячных платежей за электроэнергию.

«Ведь не все подают правильные показания своих счетчиков. И разница между этими показаниями и тем, что накрутит общедомовой счетчик, будет перераспределена между всеми жильцами многоквартирного дома», — пишет самарец Дмитрий Б.

Впрочем, как сообщили ФАН в энергоснабжающей организации, новые приборы учета предполагают дистанционное снятие показаний счетчиков, так что возможностей «обмануть» поставщика энергии, передав заниженные цифры, станет гораздо меньше. 

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