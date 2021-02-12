Начало строительства развязки в Самаре ознаменовалось 9-балльными пробками

Самара, 12 февраля. Началось анонсированное строительство двухуровневой развязки на улице Ново-Садовой в районе пересечений с улицами Советской Армии и XXII партсъезда. Первым этапом будет обустройство полноценного двустороннего движения по дублеру вдоль нечетной стороны улицы.

Чтоб произвести адаптацию дублера к будущему интенсивному движению, проезжую часть на нем сейчас закрыли от 6-й Радиальной улицы до АЗС «Татнефть» (там дублер сливается с основной улицей). То есть фактически на всем протяжении будущего второго уровня.

На транзитную загруженность перекрытие этого участка повлияло не слишком глобально. Хотя часть потока, объезжавшего традиционную пробку длиной в пару километров, дублер на себя брал. В пятницу вечером показатель загруженности дорог в Самаре приблизился к максимальной отметке (в 18 часов было 9 баллов), при этом «встали» абсолютно все улицы, ведущие из исторического и делового центра города на периферию. Пространства для маневра практически не осталось даже для самых изобретательных и нетерпеливых водителей.

Но гораздо больше неудобств перекрытие дублера доставляет жителям близстоящих домов, откуда заезд был возможен именно с заблокированной дороги. Теперь, чтобы попасть в собственный двор на машине, жильцам приходится наворачивать дополнительные круги. Причем это не просто лишние расстояния, а дополнительные метры и километры стояния все в тех же пробках, ставших еще более плотными.

«Сегодня дорога до дома заняла у меня в полтора раза больше, чем обычно! Потому что я прежде сворачивал с дублера в свой двор, а теперь вынужден ползти в общем потоке, потом повернуть на улицу Советской Армии, там найти место для разворота и пробираться по нечищеным дворовым проездам. А там хорошо, если не будешь «бодаться» со встречным водителем, кто должен ехать вперед, а кто сдавать назад и уступать дорогу», — поделился с ФАН впечатлениями от новой дорожной обстановки Алексей Ч., житель дома № 303А по улице Ново-Садовой.

На какой срок перекрыт дублер Ново-Садовой, неизвестно. В настоящее время ведется перекладка коммуникаций, причем в условиях нестабильной зимней погоды.

Впрочем, не везде, где дорога перекрыта, уже ведутся работы. Корреспондент ФАН побывал на месте предполагаемых работ в пятницу днем и не обнаружил какой-либо деятельности на участке между улицами Советской Армии и XXII партсъезда. Две единицы дорожной техники стояли на перекрытых участках с выключенными двигателями.

Ранее ФАН сообщал о том, что в этом году самарские власти намерены отремонтировать дорожное покрытие Московского шоссе.