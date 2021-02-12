Фирму, строившую «Самара Арену», хотят заставить устранить многочисленные недоделки

Самара, 12 февраля. В арбитражном суде г. Москвы состоялось предварительное заседание по иску ГАУ «Самара Арена» к производственно-строительному объединению «Казань». Истец требует обязать ответчика устранить недостатки, допущенные при строительстве стадиона.

Третьими лицами в процессе выступают Министерство спорта Российской Федерации, Минспорта Самарской области, а также региональное министерство имущественных отношений.

Список претензий к строителям насчитывает 374 пункта. ФАН ознакомился с этим перечнем подробнее.

В частности, говорится о протечке кровли, оторванном снегозадержании и нарушении целостности ходового моста кровли. На 2-м ярусе трибун обнаружено разрушение бетона. В периметре стадиона отмечено оползание земляного пласта сектора В.

В шахтах шести лифтов пожарные извещатели не смонтированы вовсе, а в ряде других шахт не внесены в базу, то есть, по сути, не работают. Множество проблем перечислено в устройстве дренажа футбольного газона, систем пожаротушения и видеонаблюдения.

Количество неработающих прожекторов исчисляется десятками, а неработающих светильников — сотнями. Несколько страниц документа занимает перечисление неисправностей и недоделок в системах кондиционирования и вентиляции.

Ливневые стоки частично забиты застывшим бетонным раствором, частично разрушены или просто недостроены. Не работает защита от грунтовых вод (герметизация не обустроена при строительстве).

В шкафу автоматики отсутствует программа управления системой теплоснабжения футбольного поля. Многочисленные «мелочи» вроде отсутствия вентилей или неисправности фитингов занимают еще несколько десятков пунктов перечисления.

Стадион «Самара Арена» был самым проблемным из объектов, строившихся к чемпионату мира по футбола 2018 года. Всерьез обсуждался вариант об исключении Самары из числа городов — участников ЧМ. Немалую роль в этом сыграли неоднократные скандалы, вспыхивавшие между заказчиками строительства и подрядчиками. Так, ПСО «Казань» не раз требовало повышения сметы строительства и приостанавливало ход работ.

Неурядицы при строительстве стадиона, по неофициальным сведениям, и послужили главной причиной отставки Николая Меркушкина с поста губернатора Самарской области. Заступивший на это место Дмитрий Азаров вынужден был принимать, по его словам, жесткие и непопулярные решения, чтобы обеспечить завершение строительства в срок.

В итоге матчи чемпионата мира в Самаре все же состоялись. Сейчас на стадионе проводят свои матчи «Крылья Советов». Арена в 2020 году перешла в управление региону. И теперь подрядчика пытаются заставить исправить многочисленные недоделки.

В случае неисполнения обязательств по устранению недостатков истец просит взыскать с ответчика по 100 тысяч рублей за каждую неделю неисполнения судебного акта.

Впрочем, до принятия решения еще, судя по всему, далеко. В следующем заседании будет рассматриваться вопрос о передаче дела по подсудности в Арбитражный суд Республики Татарстан. Затем, по всей вероятности, будет назначена экспертиза, которая определит правомерность требований истца.

Ранее ФАН сообщал о начале строительства на территории «Самара Арены» крытого футбольного манежа.