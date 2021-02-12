Обвалившуюся уникальную плитку в самарском метро заменят к Дню космонавтики

Самара, 12 февраля. Станцию метро Гагаринская отчистят, отмоют и частично отреставрируют в преддверии 60-летия первого полета человека в космос. Работы сейчас ведутся ночами, чтобы не нарушать графика движения поездов.

Главную проблему представляет собой обновление мозаичного панно на стенах станции. Дело в том, что глазурованная керамическая плитка, примененная в облицовке, изготавливалась в начале 90-х годов прошлого века специально для этой станции. Ни до, ни после этого ничего подобного больше не производилось.

Эксклюзив потребовался для реализации художественного решения в оформлении станции.

«Авторы проекта станции Гагаринская Юрий Иванович Мусатов, заместитель главного архитектора города, и Алексей Николаевич Панин, архитектор из Промстройпроекта, сразу же отвернулись от соблазна «отобразить» тему иллюстративно — скажем, поместить на боковых стенах панно с изображениями ракет, людей в скафандрах и пр. Было решено «работать тоньше»: на ассоциациях, на обобщенных образах. Доминирующим цветом боковых стен выбрали темно-синий — естественно читающийся как цвет космических глубин вечернего земного неба. От цвета пришли к материалу. Ни мрамор, ни гранит синими не бывают. Значит — керамическая плитка», — рассказывается в историческом разделе сайта Самарского метрополитена.

Эскиз украшения станции разработал художник-керамист Рафаэль Сейфуллин, выросший в Куйбышеве (название Самары в советские времена), на тот момент работавший в Ленинграде, а ныне проживающий в Финляндии. Реализовал проект физически Вячеслав Герасимов — единственный самарец, попавший в энциклопедию «Художники мира всех времен и народов» (к сожалению, он ушел из жизни в октябре 2020 года).

«На темно-синем фоне — зыбко очерченные (цветом «врастяжку»: от темно-синего до голубого и белого) не то концентрические кольца, не то круто закрученные спирали — галактики? туманности? — разорванные стремительной темнотой того же темно-синего цвета. Если ограничить эту синеву снизу — темным цоколем, сверху белой потолочной лентой, создается впечатление панорамы космоса, скажем из иллюминатора космического корабля. Так декоративно-символически была решена тема прорыва человека в другое пространство. По крайней мере, именно такого эффекта мы добивались», — вспоминал Юрий Мусатов, один из архитекторов станции.

Поскольку типовыми строительными материалами решить эту художественную задачу не было возможности, была заказана эксклюзивная партия керамической плитки специально под строительство Гагаринской. За более чем четверть века (станция была открыта в 1993 году) плитка во многих местах попросту обвалилась. В конце января этого года самарцы публиковали в соцсетях фото плачевного состояния уникального панно: в космическом пространстве, изображенном на стенах, во многих местах зияли «черные дыры» (на самом деле грязно-серые).

Заменить обвалившую плитку аналогичным материалом не получается — никто из производителей сейчас не выпускает плитку нужной толщины и размеров.

«Рассматривались разные варианты ремонта. Сейчас пробуем применить технологию имитации контуров плиточных элементов, подбираем колер, который будет наиболее точно соответствовать цветовой гамме, заложенной первоначальным проектом. В дальнейшем предполагаем выполнить глянцевание лаком», — приводит слова заместителя директора МП «Самарский метрополитен» Олега Яхина официальный сайт городской администрации.

Помимо реставрации панно, на станции еженощно ведутся и другие косметические работы. В частности, уже покрашены потолки в подземных переходах и вестибюлях, на очереди — своды над эскалаторами, над платформой, перекрытия над путями. Приведен в порядок кассовый зал. Очищены мраморные поверхности колонн, такую же работу произведут и с мраморными стенами вдоль эскалаторов.

В настоящее время полируют до блеска «ракетные сопла» (декоративный элемент на колоннах) и очищают от тусклости потолочные люстры, исполненные в виде планет. Кстати, на станции станет заметно светлее и за счет замены старых ламп накаливания на современные энергосберегающие.

Работы должны быть полностью завершены к концу марта.

Ранее ФАН сообщал о том, что на реставрацию в Ярославль отправят уникальную икону, пострадавшую во время ограбления одного из самарских храмов.