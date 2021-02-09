Рядом с «Самара Ареной» появится футбольный манеж

Самара, 9 февраля. Огромный комплекс стадиона «Самара Арена» менее чем через два года прирастет еще одним спортивным сооружением. Здесь начато возведение крытого футбольного манежа.

Визуализацию будущего здания представил на своем сайте региональный Минстрой. Высота манежа составит 18 метров, общая площадь — 15 тысяч «квадратов». На ней уместятся полноценное футбольное поле с искусственным газоном размером 60 на 90 метров, трибуны, раздевалки, тренажерный и разминочные залы, душевые комнаты, массажные кабинеты, тренерские комнаты, пункт допинг-контроля, гардероб, различные служебные помещения и даже гараж.

Объект возводится в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» и находится под контролем Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

«В настоящее время выполнены работы по подготовке основания для устройства фундаментов, строители приступили к установке арматурных каркасов, производству бетонных и гидроизоляционных работ», — говорится в релизе.

Манеж должен быть сдан в эксплуатацию в конце 2022 года.

А вот планы построить возле «Самара Арены» дворец пляжных видов спорта пока отложены.

«Строительство должен был профинансировать частный инвестор. Но пока велись различные согласования, пришла пандемия, у частного бизнеса возникли сложности, так что сейчас проект заморожен до лучших времен», — пояснил для ФАН ситуацию президент пляжнофутбольного клуба «Крылья Советов» Евгений Храмов.

Ранее ФАН сообщал о проекте строительства трамвайной линии вдоль стадиона «Самара Арена» от Московского шоссе до улицы Демократической.