Охранное агентство в Самаре не помешало ограбить храм и повредить уникальную икону

Самара, 9 февраля. От рук злоумышленника пострадал Храм во имя святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, располагающийся в историческом центре города на улице Чапаевской. Договор с охранным агентством ничем не помог.

Грабитель проник в церковь под покровом ночи, отжав оконную раму. Он вынес из помещения деньги, золотые и серебряные украшения. Чтоб добраться до драгоценных вещей, похититель разбил киот у иконы, на которой изображен Спаситель с предстоящими Блаженной Ксенией и Блаженной Матроной.

Как рассказал ФАН настоятель прихода протоиерей Алексий Агеев, у церкви заключен договор с одним из охранных агентств. Но его сотрудники узнали о факте проникновения в помещение только утром от работников храма, обнаруживших следы преступления. Приход намерен требовать от агентства компенсации за невыполненную работу и причиненный ущерб.

Впрочем, сумму ущерба точно подсчитать довольно затруднительно, поскольку украденные деньги и часть украшений из драгметаллов были пожертвованиями от прихожан, которые просто не успели задокументировать.

Предполагаемого преступника удалось заметить на одной из камер слежения. Полиция ведет поиски. Как раз в момент визита корреспондента ФАН в церковь приходил сотрудник отдела полиции и опрашивал настоятеля.

Но главное — даже не столько прямой материальный ущерб, сколько поврежденная икона, которая уже успела прослыть чудотворной.

«Икону написали в мастерской в Ярославле — на средства человека, которому во время смертельной болезни было видение этого образа, и он дал обет создать такую икону во имя исцеления. Изображение на ней уникально, больше такого нигде в мире вы не найдете. И в то же время она написана по всем канонам. Человек, давший обет, имел отношение к нашему приходу, потому она была доставлена сюда. Уже известны случаи ее чудотворного действия — у помолившихся перед образом и попросивших помощи появлялись детки, решались очень серьезные финансовые проблемы, заключались благополучные браки. Икона стала настолько известной, что с нее уже стали писать копии для других храмов», — поведал ФАН Алексий Агеев.

По словам настоятеля храма, для реставрации икона будет отправлена в ту же ярославскую мастерскую, где была написана.

Ранее ФАН сообщал о поисках в Самаре злоумышленников, которые массово отключали светофоры в одном из районов города.