Самара намного опередила Санкт-Петербург и Москву в рейтинге нарушений ПДД

Самара, 9 февраля. Подведены итоги социологического опроса на тему нарушений правил дорожного движения. Оказалось, что чаще всего ПДД нарушают в южных городах. На первом месте — Махачкала, следом идут Ростов-на-Дону и Краснодар. В пятерке «нарушителей» также Ставрополь и Воронеж.

Самара замкнула первую десятку, «пропустив вперед» также Омск, Саратов, Брянск и Тамбов.

Всего опрос проводился в 28 российских городах — центрах субъектов федерации. Что интересно, Москва, в которой, по расхожему мнению, мало кто ездит по правилам, оказалась в итоговом рейтинге на последнем, 28-м месте. Санкт-Петербург в этом списке — 24-й.

В опросах (телефонном и очном) приняли участие около трех с половиной тысяч респондентов.

«Скажите, автомобилисты в вашем городе часто нарушают ПДД по отношению к пешеходам? Вас всегда пропускают автомобилисты на пешеходном переходе? Автомобилисты паркуются в специально отведенных для этого местах? Какая, по вашему мнению, категория водителей чаще всего нарушает ПДД?» — такие вопросы были заданы участникам анкетирования.

Из любопытных ответов стоит выделить преобладающее мнение, что главные нарушители правил движения на российских дорогах — водители такси. Так считают более 60% опрошенных.

Несоблюдение ПДД женщинами за рулем отмечают 27% ответивших, еще 8% винят в этом представителей силовых и властных структур. Олигархи и знаменитости, по мнению россиян, правил почти не нарушают (соответственно 3% и 1%). Возможно, такие результаты получились в том числе и благодаря тому, что жители провинциальных российских городов практически не сталкиваются с манерой вождения «элиты».

Лишь 12% опрошенных похвастались тем, что автомобилисты всегда уступают им дорогу на пешеходных переходах. 64% респондентов свидетельствуют об обратном.

Ранее ФАН сообщал о двух подряд авариях в Самаре с участием машин скорой помощи из-за несоблюдения ПДД водителями других машин.