Бразильский футболист Маркс Ленин привел в ужас тренеров тольяттинского «Акрона»

Тольятти, 8 февраля. Бразильский футболист с экзотическим именем Маркс Ленин наконец-то прибыл в расположение тольяттинского «Акрона». Контракт 20-летнего игрока с клубом был заключен еще в середине прошлой осени. Но из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, он не смог получить разрешение на пересечение границ и перелет из Бразилии в Россию.

Сейчас частный клуб из Самарской области готовится в Турции к возобновлению первенства Футбольной национальной лиги, которое состоится в конце февраля. Маркс Ленин сумел оказаться в расположении «Акрона» к началу второго тренировочного сбора. И ужаснул тренеров своим состоянием.

«Он прибыл с катастрофическим лишним весом. Профессиональный футболист не должен позволять себе такого. Может быть, если он скинет килограммы, мы еще подумаем, но пока все идет к тому, что мы с ним расстанемся», — рассказал главный тренер «Акрона» Игорь Пикущак в интервью клубному сайту.

О том, что на Маркса Ленина в оставшейся части сезона в Тольятти не рассчитывают, косвенно свидетельствует и тот факт, что, кроме него, в «Акроне» сейчас тренируется еще четыре иностранца. А по регламенту футболистов-легионеров в ФНЛ может быть заявлено как раз не более четырех. И «пятым лишним», по всем признакам, оказывается как раз бразилец.

Ранее ФАН сообщал о том, что самарские «Крылья Советов» отказались от услуг экс-игрока сборной Исландии Арни.