Идея переименовать национальный парк в Жигулях не понравилась самарцам

Самара, 8 февраля. В регионе обсудили возможность присвоения национальному парку «Самарская Лука» имени Татьяны Владимировны Тезиковой — одного из инициаторов создания нацпарка. С такой идеей выступили некоторые ученые и администрация Самарского краеведческого музея имени Петра Алабина.

Татьяна Тезикова работала научным сотрудником краеведческого музея. Одной из сфер ее постоянного внимания была экология и сохранение природных ресурсов региона. В частности, она много усилий прикладывала для сохранения Бузулукского бора, выступала за возрождение Жигулевского заповедника. А в 80-е годы прошлого столетия совместно с рядом ученых выступила инициатором создания национального парка «Самарская Лука».

Судя по тексту обращения к общественности, появившемуся на официальном сайте нацпарка, нынешнее руководство «Самарской Луки» оказалось не в восторге от идеи переименования. Отдавая должное научным и организаторским заслугам Татьяны Тезиковой, авторы обращения напоминают, что ее память уже увековечена в Жигулях — в сентябре 2019 года недалеко от подножия Молодецкого кургана установлен памятный знак в ее честь.

«Мы признаем, что переименование национального парка может повлечь за собой целый ряд проблем, к числу которых относятся дополнительные финансовые затраты, сложности с принятием нового названия национального парка местными жителями и туристами. Нельзя оставлять без внимания и морально-этический аспект, связанный с тем, что Татьяна Владимировна работала в коллективе активистов охраны природы, и роль каждого из них была высока, а результат работы — общий», — говорится в обращении.

Поскольку идея переименования уже вынесена на федеральный уровень — в Минприроды России, в официальном аккаунте национального парка «Самарская Лука» в одной из соцсетей был устроен опрос общественного мнения.

На настоящий момент голосование уже закрыто. Свою позицию высказали почти полторы тысячи человек, и подавляющее большинство из них (более 84%) выбрали вариант «Не согласен, оставьте как есть». Согласны с тем, что парку нужно присвоить имя Тезиковой, менее 8% проголосовавших. Примерно такая же доля опрошенных призналась, что у них нет сформированного мнения на этот счет.

Под голосованием написано огромное количество комментариев и развернулось несколько веток ожесточенных дискуссий. В которых все же преобладает мнение о нецелесообразности переименования.

«Ни в коем случае не хочу отрицать заслуг Татьяны Владимировны, но.. Разве у нацпарка нет других, куда более острых и насущных вопросов, требующих финансовых вложений? Вывоз мусора. Благоустройство существующих и развитие новых туристических маршрутов. Расчистка просек и уборка сушняка (последствия пожаров 2010 года до сих пор «радуют» глаз в окрестностях Молодецкого кургана, например). Расширение штата и обучение новых сотрудников, транспорт для оных и нормальная зарплата (я, если что, лесников имею в виду, а не административный планктон). Поддержка в нормальном состоянии зимника. Это так, навскидку, наверняка сотрудники назовут еще множество проблем в Самарской Луке. При таком раскладе тратить средства на переименовывание нацпарка, как-то, мягко говоря, странно. Как если бы тушили горящий дом, но вдруг подъехал к пожарным некто с просьбой помыть его машину», — пишет жительница Самары Оксана Горбунова.

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