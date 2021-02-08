«Бережливая» детская поликлиника открылась в Самаре

Самара, 8 февраля. Детское отделение медсанчасти №5 неузнаваемо преобразилось после реконструкции в рамках программы «Бережливая поликлиника». Изменения коснулись не только внешней стороны, но и принципов работы с пациентами.

Что касается антуража, то помещения, которым уже несколько десятков лет, отремонтированы и отчасти перепланированы. Появилась регистратура открытого типа — это когда сотрудники поликлиники не отделены от посетителей перегородкой и стеклом, а доступны для непосредственного общения.

Дети в ожидании приема врача могут развлечься, рисуя и раскрашивая — для этого есть необходимая мебель, карандаши, бумага. Ограничения в связи с пандемией при этом не нарушаются.

«У нас разделены потоки больных и здоровых детей, они пользуются разными входами. Запись к врачам возможна электронным способом, через интернет. Поэтому какого-то столпотворения в холле и возле регистратуры не бывает, социальную дистанцию соблюдать не сложно», — пояснила ФАН Людмила Денисова, заместитель главного врача по детству МСЧ №5 г. Самары.

Помимо игровой зоны, в консультативном учреждении появилась и комната для кормления грудных детей. Теперь, если в поликлинике приходится по какой-то причине задержаться или просто чтобы успокоить малыша, мамы могут, не впадая в дополнительный стресс, покормить ребенка грудью или из бутылочки в комфортных условиях.

Один из ключевых принципов проекта «Бережливая поликлиника»: максимальный отказ от бумажной волокиты и перевод документов в электронный вид. Это касается и карточек пациентов, и рецептов, и результатов анализов, и медицинских справок.

Кстати, в поликлинике работают над реализацией возможности выписывать детей в образовательные учреждения дистанционно. Материально-техническая база это позволяет, решаются организационные моменты.

«По желанию родителей мы сможем выдавать справки как в традиционном бумажном, так и в электронном виде. Техническая возможность дистанционного контакта между педиатром и пациентом существует — посредством телемедицины. Стремимся к тому, чтобы такое оборудование имелось в каждом кабинете участкового педиатра», — рассказывает Людмила Денисова.

Сейчас детская поликлиника медсанчасти №5 обслуживает 11 территориальных участков в Кировском районе Самары, к которым прикреплено почти 9 тысяч детей. Качество оказываемой медицинской помощи должно улучшиться за счет перераспределения функций между лечащими врачами и сестринским персоналом.

Избавившись от лишней бюрократической работы, врачи-педиатры получают возможность больше времени посвящать непосредственно пациентам. Продолжительность приема у доктора остается прежней, но количество внимания, уделенного детям, возрастает существенно.

«Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, делает эту помощь более доступной, качественной и комфортной. Четкая логистика позволяет детскому поликлиническому отделению работать без сбоев и очередей. Все родители и медицинские работники довольны изменениями, которые появились после ремонта и модернизации лечебного учреждения», — передает пресс-служба Правительства Самарской области слова главного врача медсанчасти №5 Анатолия Титова.

Преобразования первичного звена медицинского обслуживания населения происходят в регионе и по всей России в рамках исполнения мероприятий национального проекта «Здравоохранение». Медсанчасть №5 — уже не первое медицинское учреждение Самарской области, в котором реализован принцип «бережливой поликлиники».

Губернатор Дмитрий Азаров, комментируя процессы, происходящие в региональном здравоохранении, отметил, что повышение доступности и качества медицинских услуг является неотъемлемой частью стратегии лидерства, реализуемой в Самарской области.

«Таких темпов развития системы здравоохранения, причем как высокотехнологичного, так и первичного звена, не было никогда», — подчеркнул глава региона.

Пример трансформации, произошедшей с детской поликлиникой МСЧ №5, - доказательство того, что это не пустая риторика, что прогресс в этой сфере ощутим и нагляден.