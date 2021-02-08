Школу в Самарской области перевели на дистанционное обучение из-за сообщения о минировании

Самара, 8 февраля. Утро понедельника во многих учебных заведениях региона началось с проверок из-за звонка о минировании. В большинстве школ успели уложиться до начала занятий. Где не дождались кинологов — отправили детей на дистанционное обучение.

Как удалось узнать ФАН, проверки школ сегодня проходят по всей России. Причина чрезвычайной ситуации — видео с предупреждением, размещенное в соцсетях.

В частности, факт проверок ФАН подтвердили в Северо-Западном управлении министерства образования и науки Самарской области, а также в ряде учебных заведений региона. Обследование школьных зданий постарались провести рано утром, но не везде успели уложиться до начала занятий.

Так, в райцентре Красный Яр ученики пошли в школу по графику — проверка завершилась к семи утра. А до поселка Мирный кинологи доехать к началу первого урока не успели. Занятия в этой школе перевели в дистанционный формат.

В то же время в нескольких школах областного центра корреспонденту ФАН рассказали, что не знают ни о каких проверках, занятия проходят в штатном режиме.

В региональном минобре и в ГУ МВД России по Самарской области не подтвердили и не опровергли информацию о массовом «минировании», сославшись на отсутствие подобной информации.