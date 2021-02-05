Самарцы не видят результатов борьбы с гололедом

Самара, 5 февраля. Резкое понижение температуры ожидается в регионе в ночь на 6 февраля. Если днем в пятницу в воздухе было плюс 3 и лил настоящий дождь, то в субботу синоптики прогнозируют уже до минус 13–16 градусов. Это чревато сильнейшим гололедом.

На жуткое состояние дорог и тротуаров самарцы жаловались уже несколько дней. Плюсовые температуры и дождь привели к тому, что на улицах соседствовали в хаотическом смешении потоки воды, снежная каша и сильнейшая наледь.

Активно начали таять и сваливаться вниз и снежно-ледяные наросты на скатных крышах зданий. Естественно, что при резком снижении температуры воздуха вся вода под ногами превратится в сплошной, при этом крайне неравномерный по толщине гололед. Избежать этого или хотя бы уменьшить масштаб бедствия можно активной очисткой тротуаров и использованием реагентов.

Вроде бы руководство Самары отреагировало на ситуацию адекватно. В течение пятницы по всем информационным каналам чиновники бодро рапортовали о принимаемых мерах.

«В ночь мы ожидаем снижение температуры до -15, поэтому нам необходимо до конца дня справиться с объемом работы по очистке и отсыпке тротуаров противогололедными смесями. Мы должны обеспечить безопасность пешеходных зон и улично-дорожной сети. Это направление работы служб благоустройства сегодня будет приоритетным», — заявила глава Самары Елена Лапушкина.

Всем ответственным и подрядным организациям, управляющим компаниям было поручено на 100% обработать пешеходные зоны. Для этих целей уже трудились предыдущей ночью 589 машин и 512 рабочих. Днем на очистку улиц вышло 246 единиц техники и 414 человек. Плюс 2600 дворников и 150 машин от управляющих компаний. На дороги за сутки было высыпано 15 тонн соли и песка и 78 тонн смеси «Бионорд».

По цифрам все выглядело внушительно. Корреспондент ФАН вечером пятницы побывал в нескольких районах города. Не увидел ни одного работника, который чистил бы тротуары. Ни одной уборочной спецмашины. И в историческом центре города, и вдоль главной магистрали Самары — Московского шоссе, и в «спальных» районах наблюдалась одинаково удручающая картина: абсолютно не чищенные тротуары и дворовые проезды, наледь под многосантиметровым слоем воды, снежно-грязе-ледовое «покрытие» пешеходных зон.

В одном из дворовых проездов, уворачиваясь от буксовавшей по льду, а значит, непредсказуемой легковой машины, корреспондент ФАН поскользнулся и не удержался на ногах. Пожилым и маломобильным людям, пожалуй, в ближайшие часы и дни из дома выходить не стоит во избежание получения травм.

Жители Самары в городских пабликах в соцсетях постят фотографии из разных районов с такой же неприглядной картиной. И удивляются, где же результаты той масштабной работы, о которой отрапортовали чиновники.

Ранее ФАН сообщал об открытии в Самарской области горячей линии по вопросам уборки снега и наледи, которая работает до 12 февраля в аппарате Уполномоченного по правам человека.