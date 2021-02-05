Самарский губернатор пообщался с «пиратом» у Кремля в Сызрани

Самара, 5 февраля. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров посетил третий по величине город в регионе — Сызрань. Вместе с главой города Николаем Лядиным он прогулялся по новой набережной у Кремлевского холма.

Сызранский Кремль находился возле слияния рек Волги, Сызранки и Крымзы. Он был построен почти весь из дерева, и до наших дней сохранилось единственное его каменное здание — Спасская башня, возведенная в 1683 году.

Общественная территория возле объекта федерального значения начала благоустраиваться в апреле 2020 года. Средства на строительство набережной были выделены в результате победы проекта на конкурсе, проводившемся среди малых городов и исторических поселений в рамках программы «Комфортная городская среда».

Помимо собственно прогулочной зоны, возле Спасской башни появились арт-объекты, спортивные и детские площадки. Одна из них выполнена в форме большого старинного судна.

Глава региона пообщался с юным сызранцем, который сообщил губернатору, что он капитан пиратского корабля. Именно прибытия этого арт-объекта, по словам сызранского мэра, и ждали, чтобы полноценно открыть новую набережную.

Видеозапись прогулки опубликована в инстаграм-аккаунте Дмитрия Азарова.

«Как волжанин, считаю, что любой город, который стоит на великой реке, не может быть без набережной. Важно, что сами люди участвовали в подготовке проекта, следили за ходом работ и теперь проводят здесь время», — заявил глава региона.

По словам Дмитрия Азарова, в текущем году новая набережная появится еще в одном волжском городе — Тольятти.

Ранее ФАН сообщал о поручении самарского губернатора возобновить движение электропоездов от Сызрани до Кузнецка и Инзы.