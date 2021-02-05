Строительство новой развязки в Самаре вызвало ожесточенные споры

Самара, 5 февраля. В областном центре начато масштабное строительство двухуровневой развязки по улице Ново-Садовой в районе ее пересечений с улицами Советской Армии и XXII партсъезда. Уже много лет перед этим участком почти круглосуточно наблюдаются пробки, которые в часы пик растягиваются на пару километров.

Реконструкция перекрестка Ново-Садовой с улицей Советской Армии назрела и обсуждалась давно. За это время в непосредственной близости от проблемного участка выросло несколько микрорайонов многоэтажек, и теперь здесь в Ново-Садовую «врезается» еще огромный поток машин по улице XXII партсъезда со стороны улицы Солнечной. Соответственно, при движении из центра города этот поток должен сделать левый поворот — это еще один источник заторов.

Ситуация усугубляется тем, что улица Ново-Садовая является «вылетной» магистралью в направлении Тольятти и Москвы, отчасти дублируя Московское шоссе. При этом единственной на протяжении нескольких километров поперечной улицей между Ново-Садовой и Московским шоссе является трехполосная улица Советской Армии. Она, как нетрудно догадаться, большую часть суток также обозначается на карте пробок густо-красным цветом.

Проблему взялись решать на уровне руководства региона, причем комплексно. Проектом предполагается «поднять» улицу Ново-Садовую на эстакаду на большом протяжении — от Советской Армии до XXII партсъезда. В свою очередь, по продолжению улицы XXII партсъезда будет построен еще один «поперечник» до Московского шоссе. Когда-то там был пустырь вдоль забора завода имени Тарасова. Ныне завод не работает, а по этому пустырю наиболее отчаянные обладатели внедорожников объезжают пробки.

Таким образом, новая развязка вкупе с новой дорогой должны кардинальным образом поменять ситуацию с городскими транспортными потоками.

Другое дело, что во время строительства ситуация может быть близкой к коллапсу. Ведь на 2021 год запланирован и капитальный ремонт Московского шоссе, глубокие колеи на котором уже давно стали предметом насмешек и раздражения. Кстати, строить развязку на Ново-Садовой будет тот же подрядчик, что укладывал асфальт на Московском шоссе.

Успокоить горожан взялся лично губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. По его словам, строительство будет разделено на три последовательных стадии.

«Сначала начнем обустройство дублеров, потому что когда перекроем движение, мы можем в городе коллапс устроить. Так бездарно строительство мы не можем сегодня вести. Поэтому сначала построим дублеры, пустим машины по временной схеме — она предварительно уже согласована с ГИБДД. После этого подрядчики приступят к переносу коммуникаций. Затем начнут строить уже саму развязку», — рассказал глава региона в эфире местной телекомпании.

К строительству первого дублера уже приступили. Это приблизит потоки машин к окнам жилых домов. Что вызывает критические замечания горожан и скепсис в отношении проекта развязки в целом.

«Лично я против двухуровневой развязки в городе вплотную к жилым домам! Сделали бы лучше выделенные полосы для автобуса и посадили деревья», — высказывает свое мнение в комментарии к новости житель Самары под ником Даня.

Целая дискуссия по поводу строительства развязки развернулась в твиттер-аккаунте Департамента транспорта г.о. Самара.

«Абсурд. Эстакада сразу же после открытия будет утром со стоячей пробкой в город, на выезд тоже, потому что есть поворот на Солнечную», — пишет самарец Даниил Засыпкин.

Солидарны с ним и другие комментаторы.

«Стоит ли овчинка выделки? На эти 3,5 млрд можно было более полезные вещи сделать. Хотя бы с общественным транспортом разобраться. Может, народ и в самом деле начал бы пересаживаться с машин», — рассуждает жительница Самары Людмила Николаева.

Практически каждому написавшему Дептранс Самары отвечает, что это проект Министерства транспорта Самарской области.

«Коллеги, просим прокомментировать!» — обратились городские чиновники к областным.

Но ответа от регионального Минтранса пока так и не поступило.