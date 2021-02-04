Самарские законодатели решили изменить «закон о тишине»

Самара, 4 февраля. Проект изменений в «закон о тишине» внесла в Самарскую Губернскую думу фракция «Единой России». По мнению законодателей, существующие формулировки дают простор для двусмысленных толкований и ухода от ответственности.

ФАН разобрался в сути предлагаемых изменений. Согласно нынешней редакции закона, запрещено нарушать покой граждан в ночное и послеобеденное время. Летом нельзя шуметь после 11 вечера, зимой — после 10. Утром громкие звуки можно начинать издавать после 8 утра в будние дни и после 10 — в выходные. Плюс существует законодательно установленный «тихий час» (на самом деле два) с часу до трех дня.

По мнению авторов инициативы, описание объектов, на которых обеспечиваются тишина и покой граждан, дает возможность «лазейки» для ухода нарушителей от ответственности.

«Применение используемой формулировки на практике показало, что она может допускать правоприменителями расширительное толкование, в соответствии с которым Законом № 7-ГД обеспечиваются тишина и покой граждан только от действий, совершаемых вне многоквартирного дома, то есть прежде всего на улице. Таким образом, под сомнение на практике могут быть поставлены действия граждан, нарушающие тишину и покой соседей по многоквартирному дому», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В связи с этим авторы законодательной инициативы предлагают заменить в описании объектов «многоквартирные дома» на «жилые помещения многоквартирных домов», а также исключить из закона еще пару формулировок, дающих простор для толкований.

Таким образом, «сосед с перфоратором» или «сосед с электрогитарой», шумящие в неположенное время, от ответственности уйти уже не смогут. В том, разумеется, случае, если кто-то к этой ответственности их призовет, то есть напишет соответствующее заявление в правоохранительные органы. И, конечно, если факт правонарушения будет доказан.

Ранее ФАН сообщал о том, что губернатор Самарской области и депутат Госдумы раскритиковали закон о платных парковках.