Московское шоссе в Самаре перестанет быть «многоколейкой»

Самара, 4 февраля. Так раздражающие водителей колеи в асфальте на Московском шоссе областного центра уберут в результате капитального ремонта. Работы запланированы на 2021 год и будут соответствовать новым ГОСТам.

Предыдущий масштабный ремонт дорожного покрытия Московского шоссе проводился в 2014-2015 годах. А затем в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года на части главной городской артерии была проведена серьезная реконструкция.

В частности, было организовано двухуровневое движение на пересечениях с проспектом Кирова и Ракитовским шоссе, появились новые «дублеры» с выделенными полосами для общественного транспорта, «карманы» для парковок.

И если по той части шоссе, что реконструировалась к чемпионату мира, особых претензий нет, то участок, ремонтировавшийся ранее, не выдерживает никакой критики. Притчей во языцех стали глубокие колеи в асфальте практически на каждом из семи рядов дороги. Если пересекать Московское шоссе по поперечным улицам, возникает ощущение переезда через несколько кряду железнодорожных путей.

Областной Минтранс пытался призвать к ответственности через суд компанию «Самаратрансстрой», производившую ремонт дороги, и обязать ее переделать дорожное покрытие за свой счет. Но суд оказался на стороне подрядчика. Адвокатам удалось доказать, что компания получала подряд на обычный, а не капитальный ремонт дороги, и задача не допустить колейности даже не прописывалась в техзадании.

Новый подрядчик пока не определен, так как заявка еще не выставлена на торги. Но тому, кто возьмется за очередной ремонт Московского шоссе, борьба с «многоколейностью» будет поставлена во главу угла. Кроме того, в 2020 году вступили в силу новые ГОСТы по части требований к дорожному покрытию, более жесткие, чем прежде. В частности, асфальтобетонные смеси должны выдерживать и будущую нагрузку на них со стороны автотранспорта, и погодные условия региона.

В связи с этим один из самарских асфальтобетонных заводов уже закупил специальное оборудование для тестирования качества смесей. Станок представляет собой симулятор колеса многотонного грузовика. В результате его прокатывания по образцу покрытия и выявляется степень стойкости будущей дороги к нагрузкам.

«Если раньше образование колейности ГОСТами вообще никак не учитывалось, то теперь это одно из основных условий по допуску асфальтобетонной смеси к устройству дорожной одежды», — объясняют в лаборатории завода.

Но прежде чем будет уложен новый асфальт по современным требованиям, под Московским шоссе произведут замену ливневой канализации. Наибольшие проблемы со стоком талых и ливневых вод в последнее время обнаруживаются на пересечении с улицей Авроры. Это по сути, географический центр города, и здесь находится ключевая развязка транспортных потоков — один в направлении трассы М5 Москва — Челябинск, другой — в направлении Казахстана и юга России.

Региональный Минтранс анонсирует ремонт в течение 2021 года участка Московского шоссе от самого его начала у площади Памяти до пересечения с проспектом Кирова. То есть до того места, откуда далее уже велась реконструкция к чемпионату мира по футболу.

Протяженность отведенной под ремонт дороги — более 8 километров. Поэтому перекрывать ее планируется поочередно небольшими участками, чтобы не создавать в городе транспортный коллапс. Автомобили, троллейбусы и автобусы на Московском шоссе и без того сейчас практически каждый вечер встают в 8-9-балльные пробки.

К тому же на улице Ново-Садовой (еще одно «вылетное» магистральное направление, параллельное Московскому шоссе) уже начата подготовка к строительству двухуровневой развязки на пересечении с улицей Советской Армии. Жители Самары предрекают в связи с этим огромные транспортные проблемы в городе.

«Ничего себе получается. Перекроют Московское шоссе, перекроют Ново-Садовую, а как, когда и где ездить-то будем?» — комментарии примерно такого содержания преобладают под публикациями новости о реконструкции на информационных порталах и в соцсетях Самары.

Ранее ФАН сообщал о том, что аппарат Уполномоченного по правам человека в Самарской области открыл горячую линию по вопросам уборки улиц от снега и наледи.